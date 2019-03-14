中國註冊台灣域名 NCC啟動國安機制

2019-03-14

〔記者劉力仁、鍾麗華／台北報導〕中國侵門踏戶以「www.31t.tw」註冊台灣的網域名稱，大剌剌宣傳「對台三十一項措施」，網站內容與中國國台辦最近推出的「三十一條來了」App，相似度極高；國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗表示，已啟動國安機制，配合國安單位積極處理。

聯繫台灣網路資訊中心追查

NCC基礎設施事務處處長羅金賢表示，此網站在台灣註冊，屬於境內網站。翁柏宗說，NCC雖然沒有封網的法源，但只要國安機關要求，NCC會配合封網或必要處置。就此案，NCC將會主動跟負責網域註冊的台灣網路資訊中心（TWNIC）聯繫。

陸委會表示，對於中共在「對台三十一項措施」公布屆滿一週年之際，透過架設網站加大對台宣傳，相關內容屬「名為惠台、實則利中」本質，所宣傳成果多數言過其實，注重包裝而忽略對台的實質權益保障，呼籲國人對該網站宣傳內容仍應審慎辨識及評估，並注意相關措施可能風險。

民進黨發言人李明俐透過新聞稿表示，中國對台灣進行統戰是全方位的威脅，現在更進一步升級到虛擬空間的網路戰爭，利用言論自由的保護傘，強化輿論的操弄，加速對台灣社會滲透與分化，更不排除中國企圖以網域註冊混淆視聽，營造台灣內部自我投降的假象。她呼籲全民團結一致，支持蔡總統提出七項反制一國兩制指導綱領，共同防制中國對台灣進行輿論操弄、社會滲透，鞏固自由民主的生活方式。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/