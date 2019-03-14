李存修被踢爆違法赴中兼職 台大教授：管校長恐怕不會去管

2019-03-14

〔記者吳柏軒／台北報導〕時代力量立委黃國昌昨質詢爆料台大教授李存修是中國官控企業的獨立董事，已涉違法；台大師生批，此舉已涉及國安層級，政府別只針對赴中國兼職的村里長作調查處理，也應正視國內教授赴中兼職的嚴重問題。

台大師生：已是國安問題

據了解，台大財金系教授李存修是財金學界重量級學者，在業界深具威望，曾任台大財金系主任、台大ＥＭＢＡ執行長，專長公司治理、企業財務管理、金融創新等，曾任第一金控、兆豐金控等多家金控企業獨立董事，也因十多年投入期貨業，還一度被台灣期貨交易所稱為「永遠董事」。

一位不具名的台大教授也提供資料指出，以現有網路資料追查，就可查出李自二○一一年八月就被中國「上投摩根基金管理公司」列為獨立董事，且長年的報告都未除名，甚至該公司昨日發布最新的基金投資招募說明書中，仍把李列為該公司獨董。

台大教授直批：「他們以為在中國，就什麼都可以做嗎？」台大校長管中閔先前就曾被檢舉涉及赴中兼職，但台大卻從未認真調查，只聽信中國學校一紙信函就全不處理，對於台大教授違規偷跑到企業兼職也都不管，在在放任違法違規。如今又有台大教授被揭發涉到中國官控企業出任獨董，這名台大教授質疑，現在的「管校長」恐怕也不會真正去調查或處理。

這位台大教授呼籲，蔡總統日前已針對中國的一國兩制作出反制宣言，政府也要對村里幹事違法赴中兼職問題作處理，就看陸委會、教育部是否繼續包庇台大，放任台大部分人士以「大學自主」當大帽子而作違法違規之事，也損及台大聲譽，更呼籲國安局等層級應視為國安問題出面調查。

台大特聘教授陳炳煇則說，公立大學教授的兼職，若涉及個人收入，都應向學校報備，不可因赴中兼職難查證，就抱持僥倖心理，而且赴中還涉及兩岸人民關係條例，身為知識份子更應謹慎、自律。

陳炳煇質疑校方失職

陳炳煇質疑，這次台大教授有無違法到中國出任獨董，只要校方問一下當事人就清楚，但校方從未落實調查與處理，恐涉失職，除民企外，過往也傳出學者赴中任中國千人計畫、長江學者等，台大都應一併釐清是否違規；而教授在國內外兼職都須申報，相信李這次應是故意不報。

據指出，李存修在二○一七年也曾開設「大陸金融市場」課程，還安排學生赴中國上海參訪五天，期間找來上投摩根等人員演講，還一度被台大財金系列為文宣、披露在臉書上，顯見李與中國及該公司間關係匪淺。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/