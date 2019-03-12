《焦點透視》手腳請一起動

2019-03-12

記者鄒景雯／特稿

一個健康的人，腦子先動了，接著手腳會一起動；如果只有想法，手腳卻不聽使喚，不是中風，恐怕就是癱瘓。同樣的，政府治理的效能，關鍵也在於此，如果無法如臂使指，就無法成就領導。

蔡總統昨天召開國安會議，針對中國的「一國兩制台灣方案」提出了七點因應裁示，這項行動預告了今年一整年即將而來的最大外部挑戰，其具體內容在此；甚至對岸諸多的對台工作，早就都是現在進行式，但是政府過去若未處理失敗，也是在鋼索上前進，並未在執行面向國人展示充分的信賴能力。

例如磁吸我國高科技人才，竊取產業機密技術的問題，不就是一個老生常談？中國的「製造二○二五」在美中貿易戰開打後，已經轉入地下活動，台灣正是其今後尋求突圍的破口，因此凡是中國在台的所有供應鏈廠商，無不首當其衝，面臨對岸各式索求的風險提高，已經不是秘密。其實要增強台灣廠商的競爭力，與其等到企業受害時給予協助，不如積極透過可行的政策工具，優化投資環境，更來得具有主動性。

回顧過去相當一段時間，每當有企業界表達放寬措施時，民進黨立委總有一股力量會進行牽制，表面上是左右平衡，事實上是讓台灣在以小搏大時，背後綑綁了雙手，此類案例不勝枚舉，關心國是者必然點滴在心，問題是這種情況今後可以改善嗎？

有關境外敵對勢力大量製造假消息的切身之痛，今年以來愈演愈烈，已有內外合流的顯著趨勢，許多查有明確涉法事證的脫序行為，在社會的理解中，ＮＣＣ應該本於職權依法行政，然擺在大眾眼前的，卻好似事不關己、文風不動；面對閱聽人的強烈質疑，也從未提出必要的說明，以致「言論自由」淪為特定勢力破壞民主體制的護身符，這樣的首長適任嗎？任命他的人該不該檢討？

至於蔡總統關切中國對我社會進行全面滲透的問題，調查局固然是主要執行單位，但是國安局的統合角色也是要害，請問強化政府反滲透的能量，國安會有沒有對國安局提出政策指導，國安局有沒有召集各情治系統協調作戰？資安問題，是另一個不可漠視的重中之重，然外界看到國安會諮詢委員李德財院士只是兼職，他的專長並不在實務，上任至今的興趣亦不在對中國資訊部隊的了解，此一用人哲學，看不到對嚴酷現狀的掌握。

蔡總統啟動國安機制，這是正確的第一步，大家希望看到所有部會的手腳迅速跟著一起動，能夠大刀闊斧地斬荊闢地，邁出第二步、第三步，前述諸多不解，都僅止於基本動作，連門檻都談不上，應該肯定答覆輿情的期待。

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