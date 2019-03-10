立委補選／台南搶搶滾 黃金週末 藍綠大車拚

2019-03-10

〔記者楊金城、吳俊鋒／台南報導〕台南立委補選投票前的黃金週末，綠營的總統府秘書長陳菊、前行政院長賴清德、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安等人，昨都為民進黨候選人郭國文助選；國民黨候選人謝龍介也找來高雄市長韓國瑜、前立法院長王金平一起車隊掃街；為突破藍綠夾殺，無黨籍候選人陳筱諭則是舉辦青年軍會師造勢活動，搶攻年輕選票。

陳筱諭突圍 搶攻年輕選票

陳筱諭的青年軍昨天在南科園區會師，在投票前最後一週，全力衝刺選情。陳筱諭強調，選在南科會師出發，因為是年輕人最多的地方，也鼓勵年輕人勇敢站出來，不要被政黨、老政客誤導而安於現狀，勇敢力挺她。

陳筱諭並提出廢除一例一休的政見，同時承諾當選後捐出一半的立委薪資，讓偏鄉孩童的求學之路可以走得順暢，每個月會將捐款流向公布在臉書粉絲團，希望未來的政治都公開透明清廉。

郭國文掃街 府院黨大軍集結

民進黨為守住這席立委，府院黨大軍集結，賴清德一早陪郭國文在西港市場拜票、陳菊上午也陪同在佳里市場爭取支持，潘孟安則在下午陪郭在麻豆進行車隊掃街。

陳菊表示，民進黨在改革過程中遭遇挫折，面對各種批評，已有反省、檢討，但這場選舉很重要，在最困難的時候，懇請鄉親多給予鼓勵；她也提到民進黨內的整合，有值得檢討的地方，台灣本土派不夠團結，造成選舉艱困，呼籲大家集中選票支持郭國文。

郭國文則抨擊國民黨對手的操作方式如高雄翻版，「放毒又解毒」，先將這城市批評得一文不值，再塑造自己是救世主，企圖複製韓流來糟蹋台南。他感謝總統蔡英文與前總統陳水扁都在臉書幫忙打氣，他會與鄉親一起打拚。

謝龍介造勢 王金平讚聲力挺

謝龍介昨晚在佳里辦造勢晚會，找韓國瑜站台，下午則由王金平陪同在西港車隊掃街。王金平稱讚謝為農漁民找通路，值得鄉親支持進入立法院，讓龍介仙真正變「真仙」，他會將經驗傳承給謝龍介。

謝龍介說，他在拚經濟幫鄉親顧腹肚，民進黨還在講台南是民主聖地，不知台南因民進黨主政廿多年愈來愈稀微，人民已「起性地」（台語意指生氣），聽不下去了。

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