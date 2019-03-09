蘇貞昌說到做到／手提行李全面查堵豬瘟 立竿見影

2019-03-09

〔記者李欣芳／台北報導〕施政要「接地氣」的行政院長蘇貞昌，上任後展現「衝衝衝」精神，他為防止非洲豬瘟病毒入侵台灣，要求疫區入台行李必須百分之百檢驗，一開始被笑一定會讓等行李的旅客大排長龍，但後來都做到了；蘇貞昌對於治安也提到，「（警察）局長多加油，酒店夜店經營者，不要再低估政府的決心，過去一段期間來，一再囂張的酒店、夜店，已經在整修內部暫停營業，希望他們好好評估看看」。

宣示拚治安 知名夜店停業

行政院長蘇貞昌自一月十四日上任迄今將滿五十五天，他日前特地在臉書發布「衝衝衝的五十天」短片，將「衝衝衝內閣」的政績剪接成一分二十秒的短片，用幽默簡明方式列舉包括「銀行簡政便民」、「增加十八台Ｘ光機」、「外籍旅客拒絕罰款不得入境」等施政措施。

為防止非洲豬瘟病毒侵入台灣，蘇揆親自到桃園機場實際了解防疫狀況，發現旅客手提行李採抽樣檢查後，立即要求自疫區來的旅客手提行李要百分之百安檢，這個措施曾遭嘲諷會讓等行李的旅客大排長龍，蘇內閣隨即宣布採購十八台Ｘ光機，解決旅客大排長龍問題，全力防堵非洲豬瘟說到做到，如今，宣示拚治安的蘇揆也強調「說到做到」，要夜店老闆不要低估政府的決心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/