蘇揆拚治安 警告夜店勿輕視警決心

2019-03-09

〔記者蘇芳禾、李欣芳、許國楨／綜合報導〕行政院長蘇貞昌下達「全力拚治安」指示及展現決心，昨再公開喊話警告夜店、酒店等特種場所的經營者，他在立法院強調，過去會一再發生鬥毆，是因為酒店、夜店老闆看不起警方的決心，看政府無能，「我講的話，酒店、夜店老闆聽得懂，警察局長聽得懂，不要跨越這些紅線」。

蘇揆宣戰：特種店不要跨越紅線

蘇揆三月六日在治安會報撂重話，各特種店不能賣毒、不能打打殺殺，門口不能有任何鬥毆，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。蘇揆昨赴立法院備詢，進入議場前被媒體問及，這番話是否針對藍營執政縣市長？

蘇貞昌回應，他要求酒店、夜店不能販毒、殺人，不能聚眾鬥毆，不能放任酒駕，這些哪一點不是人民最深惡痛絕的？為了台灣人民安居樂業，「我痛下決心，我講的話，酒店、夜店老闆聽得懂，警察局長聽得懂」，之所以過去一再發生，就是因為酒店、夜店老闆看不起警方的決心，看政府無能，這些經營酒店或夜店老闆都不是一般人，他要告訴這些老闆們，不要跨越這些紅線。

蘇揆稍晚在臉書貼文指出，政治的重點不是讓多少人崩潰，而是讓多少人幸福。人民樂見的政府，是不分藍綠、攜手合力推銷農產的政府，是一起展現整頓治安決心的政府，我們要讓民眾免於聽聞夜店鬥毆致死的恐懼、讓下一代免於毒品危害、終止酒駕引發的傷害。他強調，團結努力，拋下歧見，才能讓台灣更進步。

為了拚治安，警政署也下達強勢執法指令，警政署長陳家欽昨到台中市警局交通大隊慰勉英勇抓酒駕負傷的警員劉炳東，陳家欽說，對任何不法要強勢執法，嚴格取締，絕不容許挑釁公權力，他肯定劉員處理得當，判斷很正確，當機立斷開槍，發揮嚇阻作用並防止對方繼續亂竄危及民眾。

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