立院答詢 蘇︰不怕朱韓合 怕朱重啟核四

2019-03-06

〔記者蘇芳禾、林良昇／台北報導〕朱立倫昨拜會韓國瑜，國民黨立委羅明才昨在立法院總質詢時問行政院長蘇貞昌，朱韓民調高，朱立倫又說要重啟核四，若這組人馬當選，現在民進黨的非核家園政策全都要喊停，「院長你怕不怕？」蘇貞昌答詢說，不怕朱立倫和韓國瑜合體，反而是怕朱立倫重啟核四，以及什麼事都為了選舉變來變去。

朱立倫辦公室則回應，根據公投與選舉結果，新北市民不怕核電，是怕蘇貞昌回鍋當市長。

蘇揆答詢表示，身為新北市立委，羅明才應該要怕，因為核一、核二、核四廠都位於新北市。民進黨對於非核家園的立場始終不變，變的都是朱立倫，過去朱說沒有核安就沒有核四、在位一天就沒有重啟核四的問題，現在卻說要重啟核四。封存核四的人還是馬英九前總統，因此變來變去的是馬英九和朱立倫，「我，始終不變」。

朱為了選舉 變來變去

蘇揆強調，他害怕的是台灣若發生福島這樣的核災，福島周邊人口不多，但核一、核二、核四周遭人口有一千萬，現在福島周邊居民都不敢回去，也沒人敢回去，而台灣若發生核災，一千萬人無處逃，台灣現在反對福島食品進入台灣，台灣食品也可能會被世界各國反對進口，「我不是怕朱立倫、韓國瑜合體，反而是怕朱立倫重啟核四，以及什麼事情都變來變去、為了選舉改變」。

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