會計師︰增誘因 鬆綁投資標的

2019-03-04

建議納入多元產業類型

〔記者吳佳蓉／台北報導〕不少台商對「海外資金匯回專法」抱有期待，會計師表示，觀察影響台商匯回的因素，包括稅率、限定投資範圍及資金控管的自由度等，尤其是「限定投資範圍」，建議能納入多元的產業類型及投資標的，以增加誘因。

不具名資深會計師表示，聽到專法，多數台商最直覺的疑問就是，稅率高或低、限定投資範圍為何？對外傳專法稅率將依匯回時間訂為八％及十％，不少台商仍覺得偏高，認為四％至六％較合理，不然很多海外資金都是長年累積下來的，很大比重早就超過七年的核課期，只是沒辦法舉證。

該會計師指出，其次是匯回資金限定投資的範圍多大？外傳限定投資範圍包括五加二及長照等政府重點扶持產業，也可能開放一定比例的相關金融商品。但有台商希望能開放更多元的投資選項，或增加可投資金融商品的比重，只要不炒房、炒匯，就不應綁得那麼死。

資深會計師認為，資金無國界，台商海外資金不回台灣還有其他去處，且即使國際間開始合作交換稅務資訊，但台灣簽的租稅協定少，因為政治因素，跟中國、香港更是難洽簽，帳戶資金設在香港，就能暫時避免海外稅務資訊被交換回台灣；要形成資金回台拉力，專法的稅率及限定投資範圍是否有利才是關鍵。

另名會計師分析，專法設定的稅率有無誘因，隨台商個別狀況不同，也要考慮租稅公平性的問題；如果專法鼓勵投入的產業，是台商原本就有興趣的，且評估能穩定獲利，那專法稅率就有誘因。因此限定投資範圍的大小，確實是影響吸引力的重要因素。

這名會計師還指出，資金如何納入專戶控管，是否影響後續投資收益運用的自由度、退稅機制如何運作，以及政府扶持重點產業的政策穩定性等，台商也相當在意，建議政府制定政策時需留意。

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