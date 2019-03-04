引導資金回台 專法拚上路

2019-03-04

補足最後一塊配套

本月下旬向APG秘書處報告

〔記者吳佳蓉／台北報導〕為吸引台商資金回台，行政院近期加緊跨部會研議「海外資金匯回管理運用及課稅條例」（俗稱海外資金匯回專法），並準備於三月下旬向「亞太防制洗錢組織」（ＡＰＧ）秘書處報告，補足最後一塊配套，讓專法定案，力拚立法院本會期完成修法並上路，限期兩年。

相關高層官員表示，這幾年國際稅務資訊快速走向透明化，又碰上美中貿易戰，使台商必須調整海外資產規劃或改變企業投資布局；趁此時推出專法，目的在鼓勵台商誠實申報，同時將資金引導回台投資，促進國內經濟發展。

專法祭出的誘因在於，在現行最低稅負制及營所稅規定外，提供另一種短期計稅及課稅模式；可免舉證資金性質、年份，直接就匯回資金「全額」乘以固定稅率計稅。

據悉，目前範圍暫定包含個人海外資金及企業海外轉投資獲配收益，稅率為「上路一年內匯回八％、一年以上至兩年內匯回十％」；雖有聲音建議，針對投資特定產業，可給予更低稅率優惠，但考量公平性，財政部盼不要有差別稅率。

專法雖是就資金「全額」直接乘以稅率課稅，不像一般稅法先區分出資金中多少為「所得」，僅就「所得」乘以稅率課稅；但對無法舉證區分本金、所得，海外資金可能被「全額」以最低稅負或營所稅（稅率皆為廿％）課徵的台商來說，專法稅率更低，也不用交代過去海外資金流向。

因考量租稅公平、洗錢防制、不影響國內經濟穩定等面向，專法在給予租稅優惠同時，也設有多項但書及限制，包括不能違反洗錢防制及資恐防制規定，這部分配套得先向ＡＰＧ報告確認；其次，專法只提供所得稅優惠，若涉及遺贈稅等其他稅法規定，仍不能排除適用；匯回資金須存到金融機構信託或證券全權委託專戶達一定年限，以控管流向等。

看懂海外資金匯回專法

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