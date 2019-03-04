中國堵資金外逃 台商匯回腰斬

2019-03-04

上市公司「匯回匯出比」

從2016年高點7.38％ 到去年剩3.31％

〔記者高嘉和／台北報導〕中國經濟成長踩煞車，加上人民幣貶值壓力、美中貿易戰纏鬥，中國近兩年不斷緊縮外匯管制，台商資金匯回難度更高；根據最新統計，上市公司轉投資中國的「匯回匯出比」在二○一六年創下全球金融危機以來最高後，近兩年快速下降，從七．三％腰斬到僅剩約三％出頭，且西進匯出與匯回同步降溫。

中國設重重關卡 嚴管外匯

一名汽車零組件台商透露，從二○一七年開始，中國就逐步緊縮資金匯出，從限制購匯不得用於境外買房或投資股票、到限縮境外提款金額、要求金融機構繳交大額交易報告及公布銀行個人非法買賣外匯名單，今年更鎖定地下錢莊等非法匯兌管道訂定處罰標準，已到了檯面上下全面防堵資金外逃。

這名台商指出，表面上來看，台商只要備妥「境內合法人民幣收入或轉讓證明」，例如賣房的完稅證明，就可辦理人民幣購買外幣，但各地相關證明文件很難申請，除了得先完稅外，還須將人民幣換成美元、回台後再換回台幣，除可能匯損外，還有匯款手續費及郵電費等成本。

另一家在東莞設廠的台商說，過去要將資金匯出中國，可透過進出口貿易、境內外銀行、海外投資併購或地下匯兌，近兩年這四個管道有三個被關掉或大幅限縮，僅剩虛增出口金額等貿易管道；但要申請得先經過銀行的「身家調查」，除了要提供具體合約及匯出資金的完稅證明外，匯出對象資料、匯款日期、產業背景等，都要交代清楚。

某上市公司財務主管分析，中國二○一七年九月起全面啟動中國版肥咖條款（ＣＲＳ，海外金融帳戶共同申報準則），首度與他國或地區進行稅務用途金融帳戶訊息交換，較敏感的橡膠、自行車或電子零組件等台商早就預先進行稅務規劃，才會出現二○一六年上市公司匯回匯出比創高、當年匯回金額破百億元的情況。

非法管道西進 匯出剝兩層皮

他指出，早年台商赴中國投資什麼都好談，但近幾年要關廠清算，不僅清算程序得拖個兩、三年，以前都不計較的保稅等稅務優惠、勞工賠償、逃漏稅稽核等，就變成斤斤計較，一毛都不可少。

這名財務主管直言，台商早年赴中投資，不少是透過第三地或將資金偷帶出，現在資金想匯出中國，須先證明這筆資金是投資、非利得，否則除先被中國課十％利得稅率，匯回台灣還得再交所得稅，等於剝了兩層皮，讓西進台商面臨資金匯不出中國、回不了台灣的兩難。

中國管制外匯 越來越嚴

近11年上市公司錢進中國統計

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