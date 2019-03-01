川金會破局 沒簽協議

2019-03-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩二月廿八日在越南河內的川金二會宣告破局，北韓提出以拆除寧邊核子設施來交換美國解除制裁，但美方要求北韓應納入其他核武計畫，包括未曾公告的提煉高濃縮鈾設施，最後雙方談不攏導致峰會倉促中斷，並取消原定的共同聲明簽署儀式。川普在個人記者會中表示，北韓希望美國全面解除制裁，但美方不能這樣做。至於第三次「川金會」，他說「我們再看看」。

北韓盼全面解除制裁 美方拒絕

川金兩人當天上午約九點開始會談，中間還取消雙方原定的工作午餐，下午加場會談。不料川普與金正恩下午約一點廿五分就離開會場，接著川普下午約四點召開記者會，比原定時間提前兩小時。川普說，北韓的寧邊提議「不夠好」，美方「要得更多」。接著他話鋒一轉，讚揚中、俄兩國一直很幫忙，但「談到中國…，我隨時準備好離場，從不害怕簽不成協議；如中國不配合，我對中國也會如此」，似是藉北韓問題趁機對貿易談判施壓。

美國國務卿龐皮歐說，美方要求金正恩在無核化上「做更多」，但他「還沒準備好」，雙方這次未能達成協議。白宮發言人桑德絲聲明，兩天的晤談「非常好而且有建設性」，兩位領袖討論各種推動北韓無核化和經濟導向的概念。雙方的談判團隊均期待未來的會談。

川普嫌提議不夠好 對進展仍樂觀

川普廿八日上午和金正恩會談前即強調「並不急」，速度不重要，達成對的協議才重要。在協議突宣告破局後，他表示，他仍對雙方此前及這次川金會達成的進展感到樂觀。美、朝對無核化的願景有出入，但相較一年前已有接近。他還說，「我們彼此欣賞」，希望兩人之間的熱情持續下去。

川金二會破局令南韓股市收盤大跌一．八％，川普廿八日晚間與南韓總統文在寅通電，對未能達成協議表示遺憾，文在寅則稱美朝雙方既然已確認各自立場，今後的談判可望取得良好成果。日本首相安倍晉三也與川普通電，對美國立場表達完全支持。中國外交部則稱，解決朝核問題肯定不是一蹴可幾的過程，但不願證實金正恩返國途中是否會與中國國家主席習近平見面。金正恩目前在越南展開正式訪問，將進行到三月二日。

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