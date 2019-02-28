埃及開羅火車出軌爆炸 至少25死

2019-02-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕埃及首都開羅市拉美西斯火車站（Ramses station）廿七日驚傳重大交通事故，一列列車在進站時出軌，車頭高速撞上車站的混凝土護欄後爆炸起火，猛烈火勢吞沒列車與鄰近月台，至少造成二十五人死亡、五十人受傷。目擊者描述，列車車頭內有一名男子在撞擊前一直驚叫「沒有煞車」，隨後就跳出車外，生死未卜。埃及交通部長在事故發生後宣布辭職。

埃及網傳照片及影像顯示，該列車車頭以高速猛撞車站護欄，絲毫沒有煞車。爆炸引發的大火使車站冒出陣陣黑煙，殘骸散落一地，車站牆壁與月台一片漆黑，列車引擎燒成焦黑，車體扭曲變形。

交通部長辭職下台

一名女性目擊者回憶，事發時她站在月台，列車失速衝來時，眾人驚慌奔逃。列車頭爆炸後，她至少在地上見到九具屍首。其他目擊者指出，在撞上車站前，列車引擎正在冒火。失事時月台滿是乘客，在爆炸後著火逃竄。一名男子說，他聽見爆炸聲後趕忙跑去協助受害者，「我看到許多人受傷」、「多具屍體被切兩半，我從沒想過我會碰觸屍體」。埃及交通部已暫停該車站的所有列車進出。

埃及總理馬德布利（Mustafa Madbouly）趕抵現場後承諾，失職人士將負起重責，正對事故進行調查。埃及交通部長在事發後數小時宣布辭職，馬德布利已接受其辭呈。消息人士指稱，未有蓄意肇事跡象。迄今未傳出恐怖攻擊的可能性，但一名匿名鐵路官員表示，尚無法排除恐攻可能。

未排除恐攻可能

埃及擁有非洲地區最大及最古老的鐵路系統，但出軌及火車衝撞等事故頻傳。根據官方統計，二○一六及一七年，埃及分別有一二四九起及一七九三起列車事故。二○○二年，在開羅南部，一輛滿載乘客的列車起火，共造成三七三人死亡，為埃及史上最致命的列車事故。

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