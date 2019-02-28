全民調出局 朱立倫陣營：尊重黨中央

2019-02-28

希望初選時程儘速底定

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨昨決定總統初選回歸現制的民調、黨員投票「七三比」，排除全民調的可能，表態參選總統的前新北市長朱立倫陣營表示，尊重黨中央，也希望初選時程儘速底定，回應民眾期待。

國民黨中常會昨開會討論初選方式前，朱立倫接受廣播節目專訪時呼籲，初選都只是過程，國民黨最重要的是找出最強候選人，四年前「換柱」錯誤不要再犯。

朱立倫說，茶壺內的風暴只會傷害國民黨，讓大家看不起國民黨，只會讓國民黨提名的候選人選不上。他認為，去年的勝選不是民眾支持國民黨，而是討厭民進黨，國民黨要讓大家感覺到有以民意為依歸，提出的候選人也要符合這樣的要求。

朱立倫提到，去年九合一大選初選的制度與現在制度一樣，國民黨候選人當時也幾乎採全民調，並未採用黨員投票，如果沒有更好的機制，讓黨內有共識的話，原來的辦法就是最好辦法。

中常會昨通過七成民調、三成黨員投票的現有制度，但排除全民調。黨內人士認為，經過這段時間的吳、朱隔空「喊價」，可以看出朱唯一不能接受的是全黨員投票，現在回歸七三比，應是爭議最小，大家都可以接受的制度。

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