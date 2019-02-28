民調占七成 挺吳派勝算評估兩極

2019-02-28

樂觀派有信心破解「虛假民調」

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統初選規則昨天確定採取民調、黨員投票各占七、三比，挺吳陣營對勝算評估看法兩極，某位挺吳中常委坦承，這樣的遊戲規則下，黨主席吳敦義的勝算不高，但有過去幫忙吳敦義競選黨魁的擁吳人士樂觀評估，吳的黨員票數至少從前年黨魁選舉的五成八得票率起跳，有信心破解目前「虛假的民調」。

吳敦義在說明總統提名初選機制時受訪指出，「獲勝是政黨的最重要目標，你要提最好、最強、最安全、最沒有風險、最能致勝的人嘛！這是自然的道理。」

至於黨魁是否由總統候選人來兼任的問題，吳敦義說，如果總統候選人希望對黨的事務有相當的掌握，「必要時我可以請他當副主席，我就請假。」

挺吳中常委表示，在七三比的初選制度下，吳敦義勝算確實不高，但如果要以勝算為考量，吳就會失去黨魁的高度。這位人士認為，吳敦義是愛惜羽毛的人，如果沒有勝選機會，放棄競逐大位不無可能。

另一位在基層串連挺吳的人士則說，「我們都有默契，如果我們的作法他不認同，一定會勸阻，但他並沒有反對我們繼續輔選。」很多民調都是別黨「灌水」的結果，四年前朱立倫的民調也是最高，最後還不是輸了三百多萬票，只要黨內一致支持吳，自然就能破解虛假的民調。

對於國民黨中常會昨天的決議，前總統馬英九辦公室回應表示，馬英九尊重黨中央及中常會根據黨內公職人員選舉提名辦法相關規定所做的決定。

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