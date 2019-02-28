國民黨總統初選 民調、黨員投票7︰3

2019-02-28

吳敦義：很特殊情況下 不排除第二階段

〔記者施曉光／台北報導〕今年初以來國民黨內部為總統初選遊戲規則意見分歧，各方爭執採全民調、美式初選、全黨員投票，或是民調、黨員投票各占五五比。由於外界觀感不佳，中常會昨天正式通過回歸現制的民調、黨員投票「七三比」，並排除得經二分之一以上參選人同意，可改採民調決定的方式，「全民調」確定出局。

中常會排除全民調 回歸現制

國民黨主席吳敦義在中常會後，親自向媒體說明這項決定。他指出，雖然中常委有人建議民調、黨員投票五五比或六四比，但他建議中常會一定要維持現有制度的尊嚴，以大公無私的心情對待此事，就算要修改初選規則，也不能適用這次初選，而是二○二四的總統大選，因此他堅持維持現有的七三比制度，而且黨員一定要參與。

對於外界質疑全民調出局是為「卡朱」，吳敦義說，「沒有這些不符合公義的考量」。

至於宣布參選總統的前台北縣長周錫瑋主張兩階段初選，吳敦義說，現在沒有所謂兩階段，初選制度就是制度，國民黨過去有過制度產生的人選，突然又被廢掉，重新徵召，「那樣的過程我們不會重演，我們現在只是講，如果為了求勝，也會有一些制度性的程序，讓獲勝的目標很自然的兌現。」

吳敦義傍晚再受訪時，被問及是否未排除徵召的可能時，他說「當然是這樣子」，假如在很特殊的情況下，真的要考慮到所謂第二階段，那也不能完全排除，但不能一開始就講要兩階段，也許百分之九十九不會發生，也許只有百分之一有機會也說不定。

國民黨組發會主委李哲華則表示，除非像去年九合一選舉中常會先行通過特別提名辦法，排除公職提名辦法的規定，否則一切依中常會通過的初選機制來做，只有民調、黨員投票七三比的初選方式，沒有徵召或兩階段提名的規定。

對於黨內初選勝出的人選，是否就必定是全代會通過提名的總統參選人？國民黨發言人歐陽龍表示，外界所謂「兩階段」的作法，完全不合邏輯，否則為何不在選舉登記前十天做一次民調，再提名最強的人選？他說，黨中央希望一切照制度走，這也是吳敦義所說不希望「換柱」再度發生。

初選作業要點 四月下旬公告

中常會昨先聽取智庫就各種初選方式的分析報告。據悉，智庫認為黨員意志必須受到尊重，建議可在民調、黨員投票各占五五比或七三比的兩案中擇一，現場也有中常委建議折衷採六四比，但李德維、姚江臨等多數中常委都發言支持維持現制的七三比。

黨內人士指出，在中常會決議後，組發會研擬四月中下旬公告的總統提名初選作業要點，就不會將現行選舉提名辦法規定若經二分之一以上參選人同意，可以改為全民調的但書作法放進去。

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