美官員團MWC警告 華為玩兩面手法

2019-02-28

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國川普政府龐大官員代表團現身在西班牙巴塞隆納舉行的ＭＷＣ（世界行動通訊大會），直接向參與活動的逾十萬名電信業領袖和從業人員警告，中國華為搞「兩面手法和欺騙」，華為5G設備產品具有被中國政府監控的安全風險，其他國家政府一旦購買華為設備，將無法使用美援資金。

美國華府派出國務院、國防部及商務部高層官員和美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）主席組成的龐大代表團，向ＭＷＣ參與者說明抵制華為的理由，卻遭到華為搞小動作。

包括代表團週二新聞發表會借到的攤位沒有講台、沒有麥克風，官員說話時聲音不斷被場內噪音蓋住；華為藉贊助名義在與會者名牌放上其花瓣型企業標誌，拿下會場最大攤位、布置成室外花園，讓數百名貴賓在此享用新鮮燒烤等餐飲，並精心安排一系列媒體活動。

美國官員指出，華為可能在中國政府脅迫下，監控使用其設備的外國電信網路或癱瘓網路；美國國務院網路與國際通訊大使史崔爾（Robert Strayer）表示，「美國正要求其他國家和民間部門，思考華為和其他中國資通訊業者帶來的威脅」。

史崔爾指出，中國新法令要求企業支持和協助其國安監管機構，且對取得用戶數據沒有任何民主制衡方式；中國政府可能迫使華為交出蒐集到的公民資訊。

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