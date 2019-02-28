史無前例 歐盟峰會將談制中戰略

2019-02-28

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕德國媒體報導，中國在歐洲透過「一帶一路」的基礎建設貸款、企業併購、間諜活動及非公平貿易措施等手法，不斷擴大影響力，促使歐盟開始反思與中國從貿易夥伴轉為競爭對手的關係；在德、法聯手推動下，歐盟各國領袖擬在下月高峰會討論反制中國的新戰略，此舉將創史上先例。

德國商報（Handelsblatt）報導，法國總統馬克宏的顧問波恩（Clement Beaune）表示，歐盟三月下旬的領袖峰會將是各成員國首次聯手決定對中國的戰略，相較於五年前歐盟國家在應對中國時仍莫衷一是，「現在是天真階段要結束了」。

報導指出，促使歐盟改變的原因，除了對中國走向民主和自由市場體制的期待落空外，還包括中資利用在歐洲的經濟活動來發揮政治影響力，進而干預歐盟國家的決策。

一帶一路影響力 德法警覺

例如，中國透過「一帶一路」基礎建設貸款，正擴大對中東歐十六國的經濟和政治影響力，讓德、法高度警覺；希臘在二○○九年債務危機高峰之際獲中國資金挹注，造成中資接管其重要的彼里夫斯港；六年後，歐盟本打算在聯合國譴責中國人權惡行，希臘卻在中國施壓下投反對票。

歐盟高層官員坦言，希臘港口和葡萄牙電網股權被中國買走是「錯誤」。歐洲議會近日已通過新法律案，未來外國投資戰略重要性產業時，歐盟成員國政府將擁有新審查權，以保護運輸、通訊和科技等歐盟產業，避免半導體、人工智慧（ＡＩ）和機器人等敏感關鍵技術被買走。

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