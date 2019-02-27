吳敦義若訪中晤習近平 蘇揆盼談中華民國

2019-02-27

陸委會：勿做有礙國家尊嚴的事

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕前副總統吳敦義若以國民黨主席名義率團到中國，能否與對岸領導人見面？陸委會主委陳明通昨在立法院院會答詢表示，與對岸領導人見面如果是政黨交流，不會規範，但不能做一些有礙國家尊嚴的事情，如果去對岸彰顯中華民國國家尊嚴很好，可以大聲喊出中華民國，但不能向中華人民共和國的國徽敬禮、不能做出有礙國家尊嚴的行為。

國民黨立委王育敏昨在立法院總質詢時問，兩岸人民關係條例與國家機密保護法都要修得更嚴格，這兩個法加起來對於身分管制是三年還是六年？陳明通答詢表示，兩岸人民關係條例仍維持三年，國家機密保護法的立法一定有其特殊目的，一定是特殊的人。

駁「抗中」 蘇揆：兩岸交流要保護主權

王育敏質疑蔡政府的兩岸路線是抗中路線，行政院長蘇貞昌答詢說，兩岸要往來更要保護家園，他從來沒有用「抗中」兩個字，他是用保護家園、保護國家、保護主權。

行政院版「兩岸人民關係條例修正草案」，增訂對退休將領和卸任政務官赴中行為等管制。國民黨立委林德福質詢時質疑，所謂參與政治性活動定義到底是什麼？蘇揆答詢表示，對岸領導人說不放棄武力犯台，你卻去唱國歌、給他致敬，這都不對，「所謂的管制是這個」。

林德福追問，若吳敦義以黨的名義與中國領導人習近平進行黨對黨交流，不涉及協議簽署，是否在管制範圍內？蘇揆強調，在兩邊平等情況下，國民黨與中共總書記握手，「最好我們談中華民國，他們談中華人民共和國，這都非常好。」

陳明通則說，必須有礙國家尊嚴才會開罰。林德福追問，有礙國家尊嚴太籠統，他舉例，國共經貿論壇是否有礙國家尊嚴？陳明通說，「沒有，國共論壇沒事」；「但若是人家在舉行大典，你去跟人家唱國歌或跟國旗致敬，這看不下去啦」，必須禁止。他也說，吳敦義以黨的名義到中國拜訪黃帝陵，也不算在管制範圍內。

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