司法話題》警盼罪輕通緝犯 就近視訊歸案

2019-02-26

長途跋涉解送人犯 勞民傷財徒增風險

〔記者邱俊福／台北報導〕台南市警察局曾緝獲一名花蓮地檢署通緝的人頭帳戶通緝犯，警員為戒護歸案，開車環島解送人犯到花蓮地檢署，來回耗費長達十六小時，有基層警員抱怨：「還在史前時代嗎？」但此個案只是冰山一角，類似情況幾乎每天都在發生，刑事局建議，輕罪通緝犯，可研議在就近地檢署或法院以科技設備視訊訊問，或者囑託代為訊問，以減輕警力負擔與長途解送的風險。

前年，刑事局司法科在司法改革國是會議提出該項議題時，與會人士認為確實有必要針對刑事訴訟法進行修法來解決，當下決議交由司法院著手相關修法事宜，但至今並無下文。

司改會議曾促修法 兩年無下文

刑事局指出，拘捕通緝犯的解送，依據刑事訴訟法第九十一條前段規定，拘捕通緝犯後，「應即解送指定之處所」，此所謂的「處所」，指的就是通緝的檢察機關或法院，此規定，常導致甲地警察緝獲的通緝犯，必須長途戒護解送至乙地通緝機關，如此長途跋涉押解人犯，不僅徒增戒護人員安全風險，所耗費的警力時間也影響到偵辦品質，而長途的解送更造成當事人的不便。

刑事局表示，司法院與行政院在二○○三年即訂定「刑事訴訟遠距訊問作業辦法」，目前各院、檢均有設置遠距視訊科技設備，另對於判決確定通緝案件，高檢署也曾通函各地檢署可就近解送代為執行。

解送地檢署通緝犯 多數都請回

另依據嘉義地檢署一項統計資料顯示，二○一四年到二○一六年，各警察機關解送到嘉義地檢通緝犯人數為一四五一人，聲請羈押人數三十人，其他請回人數高達一二五七人，顯示大部分的通緝犯訊後往往請回。

因此，為節省無謂的戒護警力與司法資源，及協助未收到傳票而遭通緝或案情單純的輕罪通緝犯，免除長途奔波往返不便，刑事局建議修正刑事訴訟法，針對案情單純、顯無羈押必要輕罪通緝犯，管轄的地檢署或法院，可囑託就近其他地檢署或法院代為訊問，或者透過視訊方式訊問，解決這個警察機關每天必須面對的難題。

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