司法話題》抓到遠地通緝犯 警憂喜參半

2019-02-26

雖可記功獎 但得舟車勞頓「環島行」

〔記者王冠仁／台北報導〕在不少警察同仁眼中，現今查獲通緝犯時，可說是「一則以喜、一則以憂」，喜的是，可以記功獎，憂的是，若是運氣差，抓到距離遙遠的地檢署所發佈的通緝犯，此時，就可能要陪通緝犯來個舟車勞頓的「環島行」。

一名偵查佐說，現今偵查隊值日時，最怕收到派出所抓到偏遠地區的「偵字通緝犯」。因為「執字通緝犯」要立刻入監執行，可以送到就近的地檢署或法院執行，後續再由矯正署送到適合監獄；但「偵字通緝犯」必須送到發布通緝的單位，假設台北警方抓到台東地檢署發布的通緝犯，就要派人將通緝犯解送至台東地檢署。

偵查佐解釋，雖然現行規定解送通緝犯到外縣市可選擇開車或搭火車，但幾乎沒有地檢署就在火車站旁，若搭火車勢必要另外想辦法由火車站去地檢署。因此實務上，警方以兩人一組開車解送較方便；且不論路途多遠都力拚「當日來回」，避免後續繁瑣的餐旅費核銷手續，但也需花費大量精神開長途車程，就算輪流開車也很耗體力，風險不小。

由於各分局偵查隊的人手大多很吃緊，不可能派偵查佐花一整天解送一名通緝犯，因此實務上都會協請分局警備隊負責解送。若遇上有大型陳抗勤務等狀況，各單位人力吃緊時，則會由抓到該通緝犯的派出所與警備隊各出一名警力解送，但都會對正常勤務運作造成影響。

曾有名派出所員警解送一名平時住台北、老家在台東的通緝犯，他因與人發生糾紛被告，但通知書寄去老家沒人收而遭發布通緝。當時員警將他解送到台東地檢署，檢察官認為這是微罪，訊問迅速並諭令限制住居；該位民眾在地檢署內花費的時間不超過一小時，但要再花半天時間由台東搭車回台北，這位民眾當場大罵「超級浪費時間」。

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