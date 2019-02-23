2019-02-23

記者鄒景雯／特稿

吳敦義主席是馬英九執政期間，任期最久的行政院長，要不是奉命搭檔副手參選，他可能會幹得更久，在國民黨菁英群中，比起一些花拳繡腿，是相對幹練的人，這樣的人要爭取總統提名，應該要多發揮自己的長處，才能補國民黨的短，也對台灣整體的政治素質具有正面帶動作用。

什麼是國民黨的短？當然要從馬英九為什麼把政權拱手讓給民進黨找答案。親中賣台，不正是牢牢貼在他腦門、從而也掛在黨部門楣上的標籤。剩下不到一年的時間，國民黨後繼者如果來不及撕標籤，至少也不要愈描愈黑，例如和平協議這一題，在國會擁有多數席次的民進黨政府，已經為此擬議以雙公投來提高兩岸政治談判的門檻，並要列為本會期優先通過的法案，就是一個典型的做球給對手殺，吳主席應該盡速清理戰場，到此為止。

事實上，國民黨也非打住不可。因為，民進黨只要在夏天之前完成修法三讀，同時對公投門檻進行檢討，和平協議這場虛戲，就很難再對嘴唱將下去，今年下半年如何繼續成為選戰議題？如果因為老臉拉不下來，還要持續申論，只有兩個可能的短期目的，一是為五二○之後的訪中鋪陳氣氛，二是為國民黨初選拉攏深藍黨員票，但是卻也會同時給予民進黨的修法大敲邊鼓，提供充分正當性，無疑是殺雞以為可以取卵。

為什麼說是「以為」？原因在國民黨幕僚群缺乏基本政治能力，導致根本無卵可取。例如該黨發言人歐陽龍昨天竟然畫蛇添足說，李登輝主政時期也有類似主張。這麼一提醒，讓人回憶起二○一一年李登輝責罵吳敦義的往事。那年的十月，吳敦義以閣揆身分在立法院備詢，他認為兩岸可以依照國統綱領的架構，以「自由地區」及「大陸地區」的名義簽署和平協議。李登輝隨後就批評：現在的人怎麼都隨便講話，「國統會已經沒有了，連這個事情都不知道，行政院長還拿這個出來講。」老人家罵得好不痛快。

現在已是二○一九年，時隔這麼久，沒想到缺乏歷史記憶的大外行仍然隨便講話，也不查查資料，做做功課，幫老闆先過濾一下。何況，這個時候把吳中央與李登輝掛上鉤，符合國民黨的政治正確嗎？如果是，應該接收李任內最重要的倡議「特殊國與國關係」才對；如果不是，這樣掐頭去尾，以錯養錯，未來要怎麼回頭？

還有更現實的，這一波和平協議的試探，最早出聲的王金平，最近看情勢發展已經「轉進」了，主張要國內各界同意才能簽；朱立倫則是早就跟他的丈人高育仁公開切割，強調自己說的才算數；最後栽進這窟窿裡的，也該左右看看，是不是全跑光了！

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