和平協議惹議 吳敦義：完全符合國家法律

2019-02-23

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義最近拋出未來執政後打算與對岸洽簽「兩岸和平協議」，引來綠營質疑，行政院長蘇貞昌昨天還援引二次世界大戰前英國首相張伯倫也與德國獨裁者希特勒簽和平協議，最後仍換來希特勒發動戰爭，國民黨發言人歐陽龍轉述吳敦義談話指出，自己的說法完全符合國家法律，而且前總統李登輝主政時期也有類似主張。

據歐陽龍轉述，吳敦義表示，他前幾天只是講如果國民黨二○二○年重返執政，會依據兩岸人民關係條例確保中華民國主權獨立完整，以及維護我們尊嚴的前提下，願意與中國大陸洽簽和平協議，「實際上在李登輝前總統時期，不僅有類似主張，且他還組織國統會，制定國統綱領，表明在國家統一前如何如何…，這就是終極統一的理念。」

文傳會補充指出，吳說願與大陸洽簽和平協議乃是以合法、尊嚴、主權獨立完整為前提，至於提到李前總統時期有「類似主張」，並未明指是簽署和平協議。畢竟李先生關於兩岸終極統一的理念和說法不一而足，甚至還成立機構試圖付諸行動，事跡班班可考，雖然有其時代背景，但事實就是事實，為眾所皆知。

吳敦義還說，國民黨黨綱也將和平協議做為非常重要的黨綱內容，所以他講的完全符合國家法律，「他們竟然講說中國國民黨要與中國共產黨簽和平協議，這是不合法的，哪能黨與黨簽和平協議？當然只有政府與其所委託的機構才行。」

為了說明立場，國民黨還在臉書粉絲專頁及LINE官方群組PO出和平協議的說帖。國民黨指出，兩岸和平協議並非投降協議或統一協議；民進黨害怕簽署兩岸和平協議，是為了掩飾政府難以維繫兩岸和平的無能與無力，「難道民進黨不要和平，只要戰爭？」

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