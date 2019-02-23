7大工商團體 籲重新規劃電網

2019-02-23

提6大建議 怨感受不到政府與工商界溝通的溫度

〔記者羅倩宜、林菁樺／台北報導〕工總、商總、工商協進會、中小企總等七大工商團體昨舉行新春團拜，邀請總統蔡英文及國民黨王金平出席。工業協進會理事長蔡圖晉呼籲，政府應加入自由貿易協定、加大吸引台商回流力道、強化產業升級、擴大內需、完整規劃能源政策、強化與工商團體溝通等。

蔡圖晉指出，全球經濟成長趨緩、貿易戰風險大增、中國及新興市場展望保守，都將使得國內經濟表現受到挑戰，因此，七大工商團體提出六項建議。

吸引台商回流 加大力道

第一，加大吸引台商回流力道：政府應主動提出更多優惠措施，並加強部會協調以排除台商回台障礙。第二，加入自由貿易協定：積極簽訂CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）等多邊及雙邊協定，加強宣導及輔導，以協助可能受損廠商，讓產業界共同支持政府的談判政策 。

強化產業升級 擴大內需

第三，強化產業升級：過去幾年製造業承受許多壓力，在空氣污染、員工薪資、外勞任用等方面，都對製造業有不少誤解。反觀美國川普總統喊出「堅持美國製造」口號，重視製造業對國家經濟發展影響，政府必須端出協助產業轉型的長期策略。第四，擴大內需：政府須加大內部投資力道，引進資金活水、提振國內消費，讓民眾真正有感。

第五，完整規劃能源政策：重新思考電網規劃，將全國區分為北中南三個電網、由各區電網負責轄區內民生及產業電力的供應。第六，強化與工商團體溝通：這幾年工商團體感受不到政府與工商界溝通的溫度，部會間也協調不足，導致許多政策立場不一致，使工商團體無所適從，建議在政策形成前多互動，才不致政策形成後窒礙難行。

另外，商總理事長賴正鎰昨表示，目前政府正研擬「海外資金匯回專法」，最好是稅費全免，但實際上不太可能，他已向財政部爭取第一年三％、第二年四％的優惠稅率，與最新草案八％、十％尚有一段差距；至於課稅期限七年，商總則可接受。

賴正鎰對今年景氣抱持正面樂觀看法，他表示，大家已習慣美中貿易戰，股匯市也都緩步走出陰霾，對景氣不用太悲觀；不過，美中貿易紛爭須持續觀察，而總統與立委大選會影響兩岸政策，是另一留意重點。

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