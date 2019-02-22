和平協議 王金平：國內同意才能簽

2019-02-22

〔記者陳昀、鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統前天就兩岸簽署和平協議回應表示，台灣社會不會接受任何會消滅國家主權的協議。主張簽訂和平協議的前立法院長、國民黨立委王金平昨接受廣播專訪認為，兩岸和平協議絕對不是投降協議，內容必須獲得國內各界同意才能簽署，但不必到民進黨主張的雙公投高門檻。

兩岸交流 王：曾建議總統提新名詞

被問及兩岸和平協議是否為國與國協議？王金平說，目前對此不發表任何主張，但建議民進黨政府提出新名詞取代九二共識，讓中國願意繼續談，這不代表他對九二共識的立場，他是為台灣講話，中國認為台灣不承認九二共識才不願意對談，這部分他也曾建議過蔡總統，若不接受九二共識，就提出一個新名詞。

政治協議雙公投 陳明通：避免重演張慶忠事件

陸委會主委陳明通昨則在例行記者會，再度說明政府對兩岸和平協議立場，陳明通指出，兩岸和平協議就是「統一協議」。以他長期的觀察，北京對台政策非常一致，「北京要統一台灣，是陽謀、不是陰謀」，習近平提出「一國兩制台灣方案」，統一台灣的進程已發動，對岸可說兵臨城下，「一國兩制台灣方案」已經在習近平的桌上。

陳明通強調，所有政治議題不管以什麼樣態與面貌出現，「萬流歸宗、萬變不離其宗，就是要統一，就是要台灣接受一個中國的框架」，我們必須建立高門檻的防衛機制，把制度完善起來，台灣才能夠長治久安、讓老百姓放心，以後不管誰執政， 都必須按照這個法來進行。

陳明通解釋，兩岸條例是允許政治協議的協商，不過監督機制薄弱，所以希望能建立高門檻，針對政治議題的協商與協議，採取「國會雙審議、人民雙公投」，這比修憲門檻更高。他也強調，如果沒有修法，可能再度發生「張慶忠事件」，協議簽署後，可能在立院「半分鐘」就過了。

對於新黨主席郁慕明稱願赴中進行政治協商，陳明通也點名警告，「響應北京的政治協商，絕對違反兩岸人民關係條例」，情節嚴重可處五年以下有期徒刑，「我勸他不要輕易以身試法，中華民國還是有法律的」。

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