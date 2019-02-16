何博文：朱立倫新北執政前6年 108官員涉貪起訴

2019-02-16

〔記者何玉華／新北報導〕新北市前市長朱立倫從二○一○年就任後，不僅前副市長許志堅因貪污受賄被判刑，並有官員捲入遠雄集團開發弊案收受賄賂；新北市議會民進黨議員何博文就曾公布一項調查數字，指朱立倫執政前六年，有一○八名官員因貪腐遭到起訴，其中七十五人是薦任以上的中高階主管。

前副市長許志堅判刑10年

許志堅是在二○一四年六月，朱立倫宣布競選連任的隔天退休，二○一五年即爆發涉弊，被控在副市長任內，利用身兼新北市都更審議委員會、都市計畫委員會主委的身分，收受建商賄賂，加速通過都更審議案。去年底高等法院判刑十年。

遠雄集團土城區土地開發弊案也鬧得沸沸揚揚，遠雄為加速海山煤礦舊址旁十四公頃土地開發，行賄市府官員為開發案護航，朱立倫也在臉書承認有同仁被約談，並將相關人員調離現職，靜候調查。另外，地政局副局長被疑涉入晶鑽建設行賄雙北市官員弊案，留下遺書跳樓輕生，造成輿論譁然。

朱立倫子弟兵、市議員葉元之則認為，黨主席吳敦義的說法應該是有感而發，而非指向特定人選，廉潔本來就是政治人物共同要求，朱立倫一向嚴格要求團隊，成員若犯錯絕不包庇。尤其，黨內人才是流動的，如許志堅到新北市府服務前，也曾是吳內閣、郝市府、馬市府團隊成員，不能單說是誰的團隊。

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