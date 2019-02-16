產創研發抵減擬加碼 育才不列入

2019-02-16

〔記者黃佩君／台北報導〕「產創條例」修正草案日前在行政院討論，經濟部提出四大優惠延長十年，並加入人才培訓當年抵減十五％，以及研發抵減由十五％加碼至二十％，但遭財政部反對。經濟部與財政部斡旋後，人才培訓抵減確定不納入，但研發抵減加碼有望過關，四大優惠延長至二○二九年則確定不變。

「產創條例」租稅優惠將於今年底落日，包括研發投資抵減、員工獎酬股票擇低課稅、天使投資人半數投資抵稅、個人投資新創穿透性課稅等，也將一併到期。經濟部上月公布草案，租稅優惠全數展延十年。

經濟部並加碼提出，研發抵減原為當年十五％、三年十％，增加到當年二十％、三年十五％；此外，人才培訓也納入抵減，當年減十五％或三年減十％。不過，財政部提出意見，表達不認同上述兩項加碼減稅。

行政院政務委員龔明鑫十四日找來財政部及經濟部討論，對於現行「產創條例」四大租稅優惠，考量既有優惠已在執行，部分執行時間不長但已有成效，因此同意延長十年，讓企業能做長期布局規劃。至於人才培訓抵減，財政部表示，人才培訓涵蓋範圍眾多，且認定上可能有困難，是否實質用於人才培訓也有疑慮，因此表達反對，而經濟部也不再堅持。

此外，研發抵減由十五％加碼到二十％，經濟部表示，今年景氣有下滑疑慮，加上智慧機械及5G今年啟動，兩者配合可望讓企業勇於投資、維持產業熱度；且營所稅由十七％提高至二十％，工商團體也希望透過研發抵減加碼以維持產業革新動能。對此，財政部則表示，產創已將智慧機械及5G納入抵減，研發抵減再加碼可能影響稅基，要求再議。

官員表示，若財政部堅持，研發抵減加碼可能研議折衷方案，目前雙方仍在提出數據討論階段，若的確有助經濟保溫，可能會略減或以原方案過關。官員說，全案最快下週向行政院長蘇貞昌報告，兩週內提交立法院審查。

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