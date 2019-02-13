政院新人事 海委會主委李仲威 海巡署長陳國恩 故宮院長吳密察

2019-02-13

〔記者李欣芳／台北報導〕宣示施政要「接地氣」的行政院長蘇貞昌，最近完成內閣人事新一波布局。據悉，經他親自約詢後敲定，故宮博物院院長將由國史館館長吳密察出任；海洋委員會主委將由現任代理主委兼海巡署長李仲威升任；海巡署長則由國安局副局長陳國恩轉任。

蘇貞昌親自約詢後敲定

蔡英文總統在一月十一日宣布由蘇貞昌組閣，展現「衝衝衝」精神的蘇貞昌隨即以兩天的時間迅速完成組閣，在一月十三日宣布教育部長潘文忠等多數新閣員名單。

蘇揆一月十四日就任後，仍有故宮院長、海洋委員會主委等部分閣員名單尚未敲定。

據悉，故宮新院長人選，在前院長陳其南去職後，院長一職由政務副院長李靜慧代理至今，一度傳出將由曾掌故宮的國家文化藝術基金會董事長林曼麗回鍋；不過，林曼麗並非政院積極徵詢的人選，蘇貞昌經親自約詢國史館館長吳密察後，敲定吳出任故宮新院長。

有關海委會主委人選，在蘇貞昌組閣前，執政高層就鎖定選區即將消失的民進黨高雄市立委管碧玲入閣，蘇揆也曾以電話與管碧玲深談，希望她接下海委會主委一職，但管碧玲以爭取不分區立委為由婉拒，幾經考量，蘇揆認為現任海巡署署長李仲威有海洋實務經驗，且李目前又擔任海委會代理主委，決定由李升任主委一職。

促轉會、中選會人事近期提出

至於李仲威的海巡署長遺缺，蘇貞昌經親自約詢，決定由曾任警政署長、目前是國安局副局長的陳國恩轉任。

立法院新會期十五日開議，行政院可望在近期提出促轉會正副主委以及中選會新主委的名單送請立法院審議。

蘇內閣新人事案

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