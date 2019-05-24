【時計慶典‧絕世時光】Omega登月慶典 往日重現

2019-05-24

記者方惠宗／台北報導

2019年，一連串的時計慶典在此展開。有的是傳奇機芯的故事；還有登上月球的手錶點滴，一段往日時光，至今歷歷在目。

登月慶典 往日重現

「1969年7月20日」，距離這個人類登月的日子、今年是50週年。身為第一只登上月球的腕錶、歐米茄打造1,014只備有五年保固的限量超霸錶做為紀念。這款新計時碼錶依循超霸「BA145.022」腕錶的設計，並以獨家全新18K金合金打造而成，搭載全新手動上鏈3861大師天文台機芯。忠於1969年的古董腕錶，採用勃艮地酒紅色陶瓷錶圈。錶盤標有「Au750」表示使用18K金，拋光時標鑲嵌黑色縞瑪瑙。

注意錶背細節，代表月球的弧形月球隕石鑲飾被嵌入底蓋環的空隙。有趣的是，內環的地球與月球相對比例被營造為真實比例（直徑比為3.67：1）。對於歐米茄歷史粉絲來說，還可以在設計裡發現好幾個復古歐米茄商標，包括錶盤、錶冠與錶釦。

傳奇本尊 總統不收

以18K黃金打造的超霸BA145.022腕錶，是歐米茄在1969年11月25日、於德州休士頓舉辦「感謝太空人晚宴」的禮物，慶祝阿波羅11號任務的成功。

這只腕錶有罕見的勃艮地酒紅色錶圈，以及底蓋鐫刻文字「to mark man’s conquest of space with time, through time, on time」（紀念人類在未來、過去與現在征服太空）。歐米茄在1969年將此獻給NASA太空計畫的太空人。編號1是為當時美國總統尼克森（Richard Nixon，1913～1994）打造（左圖為該錶款與其背面），編號2則是給副總統阿格紐（Spiro Agnew，1918～1996）。不過，因為美國政府規定，這兩只錶後來被退還給歐米茄。

這是歐米茄第一款編號紀念錶，在1969至1973年間生產了1,014只。公開販售的有編號33至1,000的錶款。

圖片提供／Omega

歐米茄超霸阿波羅11號50週年限量腕錶（直徑42毫米）。以18K Moonshine™月光金打造。3861手動上鏈機芯。1,130,600元。限量1,014只。

底蓋外環搭載機器鐫刻字樣「1969-2019」、以勃艮地酒紅色凸顯的限量版編號，以及無上色「Master Chronometer」（大師天文台錶）。

超霸阿波羅11號50週年限量腕錶錶盒。嵌板採灰色陶瓷材質，並裝飾3D列印月球表面。上嵌板印有寧靜海的圖像，以及阿波羅11號的登陸位置。

18K黃金打造的超霸BA145.022腕錶為歐米茄第一款編號紀念錶，是歐米茄慶祝阿波羅11號任務成功所準備的禮物，有罕見的勃艮地酒紅色錶圈。

超霸BA145.022腕錶底蓋鐫刻文字「to mark man’s conquest of space with time, through time, on time」（紀念人類在未來、過去與現在征服太空）。

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