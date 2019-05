【時計慶典‧絕世時光】Omega登月慶典 往日重現

2019-05-24

記者方惠宗/台北報導

2019年,一連串的時計慶典在此展開。有的是傳奇機芯的故事;還有登上月球的手錶點滴,一段往日時光,至今歷歷在目。

登月慶典 往日重現

「1969年7月20日」,距離這個人類登月的日子、今年是50週年。身為第一只登上月球的腕錶、歐米茄打造1,014只備有五年保固的限量超霸錶做為紀念。這款新計時碼錶依循超霸「BA145.022」腕錶的設計,並以獨家全新18K金合金打造而成,搭載全新手動上鏈3861大師天文台機芯。忠於1969年的古董腕錶,採用勃艮地酒紅色陶瓷錶圈。錶盤標有「Au750」表示使用18K金,拋光時標鑲嵌黑色縞瑪瑙。

注意錶背細節,代表月球的弧形月球隕石鑲飾被嵌入底蓋環的空隙。有趣的是,內環的地球與月球相對比例被營造為真實比例(直徑比為3.67:1)。對於歐米茄歷史粉絲來說,還可以在設計裡發現好幾個復古歐米茄商標,包括錶盤、錶冠與錶釦。

傳奇本尊 總統不收

以18K黃金打造的超霸BA145.022腕錶,是歐米茄在1969年11月25日、於德州休士頓舉辦「感謝太空人晚宴」的禮物,慶祝阿波羅11號任務的成功。

這只腕錶有罕見的勃艮地酒紅色錶圈,以及底蓋鐫刻文字「to mark man’s conquest of space with time, through time, on time」(紀念人類在未來、過去與現在征服太空)。歐米茄在1969年將此獻給NASA太空計畫的太空人。編號1是為當時美國總統尼克森(Richard Nixon,1913~1994)打造(左圖為該錶款與其背面),編號2則是給副總統阿格紐(Spiro Agnew,1918~1996)。不過,因為美國政府規定,這兩只錶後來被退還給歐米茄。

這是歐米茄第一款編號紀念錶,在1969至1973年間生產了1,014只。公開販售的有編號33至1,000的錶款。

圖片提供/Omega

歐米茄超霸阿波羅11號50週年限量腕錶(直徑42毫米)。以18K Moonshine™月光金打造。3861手動上鏈機芯。1,130,600元。限量1,014只。

底蓋外環搭載機器鐫刻字樣「1969-2019」、以勃艮地酒紅色凸顯的限量版編號,以及無上色「Master Chronometer」(大師天文台錶)。

超霸阿波羅11號50週年限量腕錶錶盒。嵌板採灰色陶瓷材質,並裝飾3D列印月球表面。上嵌板印有寧靜海的圖像,以及阿波羅11號的登陸位置。

18K黃金打造的超霸BA145.022腕錶為歐米茄第一款編號紀念錶,是歐米茄慶祝阿波羅11號任務成功所準備的禮物,有罕見的勃艮地酒紅色錶圈。

超霸BA145.022腕錶底蓋鐫刻文字「to mark man’s conquest of space with time, through time, on time」(紀念人類在未來、過去與現在征服太空)。

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法