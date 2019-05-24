【時計慶典‧絕世時光】Zenith高振三部曲

2019-05-24

記者方惠宗／台北報導

2019年，一連串的時計慶典在此展開。有的是傳奇機芯的故事；還有登上月球的手錶點滴，一段往日時光，至今歷歷在目。

Zenith「第一」錶匠上台

Zenith在1969年推出「El Primero」機芯，名稱源自西班牙文的「第一」，傳奇始於造就製錶史第一只自動上鏈計時碼錶，革命性的功能包括導柱輪結構、安裝在滾珠軸承上的中心自動盤，以及超過50小時的動力儲存，並以每小時振動36,000次的高振頻獲封「世上最精確計時腕錶」美譽，也是唯一能將短時間測時精確至1／10秒的錶款。El Primero的品質獲得不少錶廠青睞，例如勞力士將其運用、改裝於Daytona Ref. 16520的Cal.4030機芯。此外，Zenith El Primero腕錶錶盤採對比色彩增強清晰度，設計別具特色：秒針為淺灰色，藍色是分針，時針為炭黑色，這樣的配色很快成為品牌的特色標誌。

50週年套組

世上第一只高振頻自動計時腕錶、Zenith（真力時）El Primero今年慶祝問世半世紀，獻上充滿儀式感的50週年套組，當中包含三款計時腕錶：第一款為1969年首款El Primero的忠實再現，第二款是搭載進化機芯重現經典的Chronomaster El Primero，第三款是展現未來主義、1／100秒計時功能的Defy El Primero 21錶款，一次飽覽各年代的精準風範。該套組限量發行50組。

圖片提供／Zenith

世上第一只高振頻自動計時腕錶、Zenith（真力時）El Primero今年慶祝問世半世紀，獻上充滿儀式感的50週年套組。

Chronomaster 2 El Primero腕錶。不鏽鋼錶殼（42mm） ，陶瓷錶圈。El Primero 3600型自動上鏈機芯，可精準測量1／10秒。鱷魚皮錶帶內襯橡膠錶帶。

Defy El Primero 21腕錶。鈦金屬錶殼（44mm）。El Primero 9004型自動上鏈機芯，1／100秒計時功能。鱷魚皮錶帶內襯橡膠錶帶。

El Primero A386復刻腕錶，復刻自1969年型號A386錶款。不鏽鋼錶殼（38mm）。El Primero 400型自動上鏈機芯。鱷魚皮錶帶內襯橡膠錶帶。

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