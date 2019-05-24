【時計慶典‧絕世時光】Omega二戰神錶 重芯問世

2019-05-24

記者方惠宗／台北報導

2019年，一連串的時計慶典在此展開。有的是傳奇機芯的故事；還有登上月球的手錶點滴，一段往日時光，至今歷歷在目。

二戰神錶 重芯問世

二次大戰，歐米茄（Omega）在1940至1945年期間向英國皇家空軍與其他軍事部隊供應超過11萬只腕錶，防水與可靠性能備受讚譽。戰後，歐米茄將戰場上的製錶術以生活美學重現，在1948年迎來首個腕錶系列「Seamaster」海馬系列。慶祝海馬錶誕生70週年，歐米茄推出四款限量腕錶，向通過戰爭考驗的腕錶致敬：兩款不鏽鋼腕錶，以及兩款鉑金奢華版本；分別各有中央秒針與小秒針款，兩種不同的展現方式。

復古外表下，所搭載的機芯先經瑞士官方天文台（COSC）認證，再接受瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）八項嚴格測試；這項標準可說當今最高級別，確保卓越的精準性能與抗磁能力，通過測試的作品因此被譽為「大師天文台腕錶」。

不鏽鋼腕錶每款限量發行1948只，鉑金腕錶每款限量70只。

致敬海空 芯裡有底

1948腕錶系列的共同點，在底蓋鐫刻「SEAMASTER」與「LIMITED EDITION」字樣，以及限量版編號。為了向飛行員及海軍致敬，在經過雷射鐫刻的平滑藍寶石水晶底蓋手工漆上70週年標誌，一艘Chris-Craft經典遊艇，以及皇家空軍的首款噴射機，格羅斯特流星戰鬥機（Gloster Meteor）。

圖片提供／Omega

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