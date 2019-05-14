IG女神度假鞋 修飾腳背夏日時尚

2019-05-14

〔記者林欣若／台北報導〕迎接夏日度假風，夾腳拖是不可少的配件，來自加拿大的MALVADOS魅凡朵去年首度在台上市，以繽紛色彩和豐富款式受到消費者喜愛，今年加入金屬光澤感蛇紋、麂皮霧感、奢華絨面等全新材質，同時強調舒適透氣、抓腳力佳，打造夏日時尚。

MALVADOS魅凡朵2017年成立，專為喜歡音樂、旅遊和時尚的女孩所設計，因此產品皆以雞尾酒、搖滾明星命名，受到音樂人、DJ、旅遊達人以及時尚部落客喜愛，因而有「IG女神鞋」封號。

全新色彩、全新材質為今年春夏系列帶來新氣象，具有高人氣的ICON經典系列，採用橡膠及EVA混搭材質創造出舒適且支撐力十足的鞋床，搭配PU金屬光澤感鞋帶，有修飾腳背的效果，亮眼金屬光澤PU蛇紋鞋帶、奢華絨面鞋帶及麂皮霧感PU鞋帶等創意材質，從黑色、駝色到亮黃、亮藍，色選齊全；LUX萊絲系列採用窄版細長型EVA材質鞋床，搭配柔軟細緻的人造皮革PU金屬光澤感鞋帶，讓雙腳顯得秀氣修長，LEATHER LUX皮革萊絲系列則是以皮革打造鞋床，更能貼近腳底肌膚，提升雙腳舒適度，搭配同樣的PU金屬光澤感鞋帶，混搭兩種材質，更具質感。

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