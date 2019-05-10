〈高級珠寶大賞〉Chopard，紅毯珠寶

2019-05-10

記者林欣若／台北報導

女明星與珠寶，相互幫襯、相得益彰，蕭邦（Chopard）深諳這個道理，因而成為坎城影展的官方珠寶贊助品牌，每一年的坎城紅毯，少了蕭邦的珠寶，女明星的行頭就不算完整。

今年蕭邦頂級珠寶系列，再度由Caroline Scheufele所設計的「Red Carpet紅地毯系列」珠寶展現品牌百年精緻的工藝與獨樹一幟的設計，這系列的設計靈感來自紅毯上的超級巨星，耀眼奪目的鑽石、紅寶石、藍寶石、祖母綠及其他色彩斑斕的寶石光芒相互暉映，讓巨星們在紅毯上成為萬眾注目的焦點。

耳際蕾絲

這款耳環將高級訂製服常見的蕾絲轉化為珠寶設計，細膩的鑽石蕾絲猶如光影雕鏤的花邊，精緻細膩的鏤空編織，與輕盈的鑲工及華美線條相呼應，讓高級訂製時裝和高級珠寶世界緊密相連。

熱情之花

蕭邦將富有神祕中東風情的花卉圖紋轉換成高級珠寶設計，阿拉伯渦紋代表海浪和生命力，利用彩色寶石增添魔幻色彩，鈦金屬極其輕盈，為天馬行空的創意提供揮灑空間，且可染成各種不同的顏色，凸顯寶石的奪目光彩。

蔚藍海岸

這款項鍊以坎城的蔚藍海岸為靈感，利用鑽石和藍寶石色彩對比，呈現蔚藍海岸的雪白浪花和澄澈海水，透過蕭邦經典的爪鑲工藝，鑲嵌159顆總重61.5克拉藍寶石與477顆總重24.21克拉鑽石項鍊，高貴美麗。

珍稀黃鑽

耳環的兩顆主石是極為少見的鑽石顏色，色彩濃郁的黃鑽附有GIA寶石證書，顯示顏色為Fancy Intense Yellow，彩鑽已是市場上稀少的寶石種類，如此顏色飽滿艷麗的兩顆彩鑽更顯珍貴。

大戒指

Chopard Red Carpet紅地毯系列戒指，18K白金戒指鑲嵌石榴石3.93克拉、蛋白石6.70克拉、黃鑽0.46克拉、沙佛萊石0.71克拉，5,148,000元。

圖片提供／Chopard

Chopard Red Carpet紅地毯系列耳環，18K白金耳環鑲嵌梨形蛋面切割祖母綠總重19.04克拉、鑽石，7,669,000元。

Chopard Red Carpet紅地毯系列腕錶，18K玫瑰金和鈦金腕錶鑲嵌總重12克拉橘色剛玉、6.67克拉紅寶石、5.9克拉石榴石以及0.02克拉黃色剛玉，面盤鑲嵌2.1克拉橘色剛玉與0.16克拉石榴石，15,929,000元。

Chopard Red Carpet紅地毯系列項鍊，18K白金項鍊鑲嵌總重61.5克拉藍寶石與24.21克拉鑽石，15,503,000元。

Chopard Red Carpet紅地毯系列耳環，18K白金耳環鑲嵌1顆長方形切割濃彩黃鑽4.35克拉、1顆長方形切割濃彩黃鑽4.30克拉、以及3.52克拉鑽石，17,789,000元。

Chopard Red Carpet紅地毯系列戒指，18K白金戒指鑲嵌石榴石3.93克拉、蛋白石6.70克拉、黃鑽0.46克拉、沙佛萊石0.71克拉，5,148,000元。

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