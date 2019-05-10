〈高級珠寶大賞〉Cartier，珠寶耍花腔

2019-05-10

記者林欣若／台北報導

Coloratura是個音樂專門術語，意即「花腔女高音」，Coloratura的字根是拉丁文Colorare，有「增加色彩」之意，將這個原本充滿視覺感的字詞延伸到音樂領域，便是使用大量裝飾音群、旋律高潮迭起、繁複而優美的花腔，卡地亞（Cartier）取其繽紛、花式、華麗之意用於珠寶設計，今年的頂級珠寶系列名為Coloratura，一系列色彩繽紛、裝飾繁複之作，完美將聽覺上的音樂饗宴轉變為視覺上的珠寶藝術，卡地亞希望這系列的珠寶，能讓大眾「聽」見色彩、「看」見音樂。

Coloratura頂級珠寶展的現場，利用層疊多元的色彩劃分空間，並以光影和線條營造波浪律動的共鳴效果，使作品與現場氛圍互相呼應，由現場布置 可知，色彩和律動是Coloratura的精髓，義大利歌劇描繪淒美愛情之作、伊斯蘭裝置藝術與建築風格、色彩繽紛充滿生命力的經典水果錦囊、俄羅斯芭蕾舞團的鮮豔色彩元素，來自世界各地的文化交融出色彩豐富、充滿活力的Coloratura頂級珠寶系列。

繽紛花束

20年代，俄羅斯芭蕾舞團到歐洲巡迴演出，團員們身上的服裝由鮮豔的紅色和綠色組成，上頭裝飾不對稱的花環刺繡，這些有著濃濃東方風情的亮眼服飾，讓當時的卡地亞大為震撼，於是卡地亞將濃烈的色彩運用在珠寶設計，推出「水果錦囊」（Tutti Frutti）系列，將水果多汁、飽滿的意象，以各色寶石呈現前所未有的繽紛風格。這款Chaliyar項鍊的靈感也是來自俄羅斯芭蕾舞團的服飾，並沿用Tutti Frutti的經典設計，紅寶石、藍寶石和祖母綠形成鮮明對比的色彩，簇擁著中央46.16克拉的哥倫比亞祖母綠，精緻的花卉雕刻和幾何形狀，組成了繽紛盛開的花束。

阿拉伯樂曲

Arabesque是一種樂曲風格，其特色為具有裝飾性、繁複華麗，字根Arab即阿拉伯，這種樂曲以阿拉伯建築風格為靈感，將人物、神祇、花草、鳥獸等圖案，以大量重複、整齊排列出對稱又華麗的藝術風格，這款項鍊從命名便可得知，深受阿拉伯建築風格影響，運用裝飾藝術風格，凸顯兩枚方形鑽石與正方形寶石，細緻的寶石線條環繞成菱形圖案，鏤空架構簡潔且精準，搭配幾何形狀的縞瑪瑙外框襯托，猶如阿拉伯建築常見的花磚。

白綠協奏曲

白鑽和祖母綠，對稱的形狀但不對稱的色彩組合，卡地亞這款耳環以活潑設計表達樂曲韻律，簡潔設計與倒轉重複的寶石相映成趣，祖母綠和白色鑽石宛若一 場旋律悠揚的音樂會，每一顆寶石都在詠唱屬於自己的節奏音符。

音浪

這款手環的色彩組合承襲著卡地亞在19世紀初期的大膽嘗試，呈現的風格則十足現代化，紫水晶和白色鑽石錯落排列出猶如聲音波紋的形狀，充滿動感活力。

跳躍的音符

以珊瑚溫潤飽滿的橘紅色，搭配紫水晶濃烈的紫羅蘭色調，不論是色彩組合或是材質混搭，都看得出卡地亞的大膽創新，由鑽石和紫水晶組成的矩形圖案象徵琴鍵，圓形的珊瑚珠飾跳躍的音符，讓這款耳環充滿動感姿態。

三三組曲

充滿創意的指間戒，顛覆佩戴珠寶的藝術，由兩個並列的圖案組成、開口的指環相連，以精緻的方式包圍手指。這款戒指受到印度文化啟發，Kolam是印度常見的彩繪祈福圖騰，梵克雅寶將紅寶石與鑽石排列出細緻的Kolam圖案，並以精湛的珠寶工藝將紅寶石裁出寬闊的面積和折射璀璨光芒的刻面，展現耀眼光芒。

藤蔓與彎月

珊瑚橘紅和祖母綠形成的對比色彩，是卡地亞20世紀初的代表風格，這款珠寶腕錶沿襲卡地亞的經典色彩風格，並加入創新圖案設計，錶鍊點綴半月型鑽石，蛇行線條與藤蔓花紋交錯，揉合出優美的鏤空線條，佩帶時肌膚若隱若現，是值得細細玩味的作品。

圖片提供／Cartier

Chaliyar項鍊，主石為來自哥倫比亞的46.16克拉長方形雕刻祖母綠，搭配1顆來自緬甸的12.66克拉雕刻紅寶石，10顆來自阿富汗的水滴形祖母綠共39.38克拉，以及瓜形切割祖母綠和紅寶石、藍寶石、祖母綠、藍寶石珠、明亮式切割鑽石，鉑金鑲嵌，約88,500,000元。

Arabesque鑽石項鍊，主石為1顆2.54克拉矩形切割鑽石，加上2顆方形切割鑽石總重4.25克拉，搭配瑪瑙和明亮式切割鑽石，白K金鑲嵌，約19,200,000元。

Green Echo耳環，1顆4.36克拉矩形哥倫比亞祖母綠、1顆3.36克拉D IF枕形鑽石、1顆0.54克拉矩形衣索比亞祖母綠、1顆0.60克拉D IF 枕形鑽石、長方形切割鑽石，鉑金鑲嵌。

Sound鑽石手環，紫水晶搭配明亮式切割鑽石，約20,600,000元。

Ostinato珊瑚耳環，2顆珊瑚珠總重22.35克拉，珊瑚珠搭配紫水晶和明亮式切割鑽石，白K金鑲嵌，約4,970,000元。

Tosca項鍊，主石是1顆衣索比亞蛋白石重24.08克拉，搭配3顆總重11.99克拉的帕德瑪剛玉，以及錐形、明亮式切割鑽石，白K金鑲嵌，約29,800,000元。

Ondoyante Corail珠寶腕錶，石英機芯白金手錶，鑲嵌32顆祖母綠珠總重2.77克拉，18顆半月形鑽石總重3.25克拉，約26,100,000元。

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