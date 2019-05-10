〈高級珠寶大賞〉Van Cleef & Arpels，紅寶石女王

2019-05-10

記者林欣若／台北報導

印度稱紅寶石為「寶石之王」，其光芒不若鑽石璀璨奪目，但有如燃燒火焰一般的色澤獨具個性和風華，Van Cleef & Arpels梵克雅寶很早就發現紅寶石的深邃底蘊，多款作品皆以紅寶石為主角，包括1937年充滿立體感的Peony雙重胸針，以鉑金、黃K金搭配Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石，成為埃及公主Faiza的珍藏；1967年的Five Leaves胸針鑲嵌6顆重達15.77克拉的紅寶石，讓熱愛珠寶的博學收藏家兼女歌唱家瑪莉亞‧卡拉絲（Maria Callas）讚賞不已。

梵克雅寶今年的頂級珠寶系列以Treasure of Rubies為題，探索、發掘紅寶石的魅力，以超過3,000克拉獲認證的紅寶石，打造出60款別樹一格的珍品，運用品牌獨到經典的設計為紅寶石施展魔法，包括可轉換式設計讓一款項鍊可以變化出多種佩戴方式、不對稱設計讓珠寶呈現活潑創意風格、以及Mystery Set隱密式鑲嵌工法完美綻放珠寶光華。

果實纍纍

梵克雅寶向來喜歡以大自然為師，打造浪漫詩意作品，這款項鍊巧妙將鮮豔的紅寶石轉化為佈滿林地的紅色莓果，以自然的垂墜感傳達結實纍纍的豐饒意象。鑽石環掛著串串紅寶石、白鑽及粉鑽，令人聯想到森林中莓果令人垂涎的色澤，18.12克拉的紅寶石不論尺寸或是切割工藝都凸顯梵克雅寶的寶石功力，淨度和色澤均優的紅寶石隨著光線產生微妙變化，在白光下散發深邃的粉紅色調、在陽光下則折射出深紅色調，中央吊墜可拆除，當成胸針使用。

祈福之花

充滿創意的指間戒，顛覆佩戴珠寶的藝術，由兩個並列的圖案組成、開口的指環相連，以精緻的方式包圍手指。這款戒指受到印度文化啟發，Kolam是印度常見的彩繪祈福圖騰，梵克雅寶將紅寶石與鑽石排列出細緻的Kolam圖案，並以精湛的珠寶工藝將紅寶石裁出寬闊的面積和折射璀璨光芒的刻面，展現耀眼光芒。

東方之美

緬甸、泰國和印度是紅寶石的重要產地，Treasure of Rubies系列有不少作品融入東方設計，呼應這些紅寶石產地的傳統文化。這款項鍊以白色珍珠、粉紅色藍寶石和紅寶石打造出立體的色彩層次，這是許多東方文化中常見的豐富色彩變化，中央25.23克拉紅寶石正反兩面都有精緻的花卉雕刻，是印度珠寶常用的工藝。

梨鑽之光

梵克雅寶堅信每一顆寶石都有獨一無二的靈魂，以此信念延伸出「Pierres de Caractere個性寶石」傳統，這款耳環分別鑲嵌重21.26及20.37克拉的梨形鑽石，不論是尺寸或是淨度都難能可貴，完美符合「Pierres de Caractere個性寶石」的要求，紅寶石在這件作品上退居配角，環繞著梨形鑽石，藉由色彩對比，更顯美鑽光芒。

不對稱．相呼應

這款耳環以看似不對稱、實為相呼應的鏡像設計，讓紅寶石與鑽石完美對比。玫瑰金上的紅寶石與白K金上的鑽石以色彩對調形成不對稱的和諧美感，耳環以優雅的姿態將耳朵的線條延伸，分為5.63克拉的紅寶石以及超過3克拉的DVVS2級鑽石，以梨形切割將視覺向下延伸，耳環吊墜可拆下搭配其他項鍊。

瑪琳之鐲

梵克雅寶在1930年代為傳奇女星瑪琳‧黛德麗（Marlene Dietrich）訂製了一款Jarretière手鐲，以枕形切割紅寶石排成同心圓，周圍環繞長方形切割鑽石。今年Eventail souverain手鐲以經典的Jarretière手鐲為靈感，橢圓形及枕形切割寶石以釘鑲的潤飾方式組合，紅寶石圓珠點綴每顆飾釘，足見梵克雅寶對細節的一絲不苟。

圖片提供／Van Cleef & Arpels

梵克雅寶Five Leaves胸針，1967年打造，由鉑金鑲嵌紅寶石、鑽石。

Van Cleef & Arpels Jardin de rubis項鍊及可拆式胸針，白K金、玫瑰金鑲嵌1顆18.12克拉的枕形切割紅寶石、粉紅色鑽石、鑽石。

Van Cleef & Arpels Kolam Between the Finger Ring指間戒，白K金、玫瑰金鑲嵌1顆5.38克拉的枕形切割紅寶石、鑽石。

Van Cleef & Arpels Priya可轉換式長項鍊，玫瑰金鑲嵌1顆25.23克拉的雕刻紅寶石、214顆共123.09克拉的紅寶石珠飾、粉紅色藍寶石、白色養殖珍珠、鑽石。

Van Cleef & Arpels Duo de diamants耳環及可拆式吊墜，白K金鑲嵌2顆分別為21.26克拉及20.37克拉的DIF級2A型梨形鑽石，搭配紅寶石。

Van Cleef & Arpels Unisson耳環及可拆式吊墜，白K金、玫瑰金鑲嵌1顆5.63克拉的梨形紅寶石、1顆3.01克拉的DVVS2級梨形鑽石。

Van Cleef & Arpels Eventail souverain手鐲，白K金、玫瑰金鑲嵌13顆共35.05克拉的橢圓形及枕形切割紅寶石、鑽石。

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