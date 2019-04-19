【瘋玩LOGO】CKV你要哪一包？ 「C」字包

2019-04-19

記者王瀅娟／台北報導

今年春夏，品牌們不約而同將品牌首字設計成包釦，「字母包」大風行！

「C」字包

Celine、Chloe、Roberto Cavalli都以C設計成包釦，在這一波字母包中顯得特別出眾。

Celine C Bag以黃銅包釦上浮雕的C字為標記，C字設計源自1970年代Celine包款，顯示創意總監Hedi Slimane其實是很重視品牌經典的。包身採用80年代格紋絎縫的設計特色，每個小方格都是精準的1.5公分，搭配切割精準的包釦，造就包身整齊劃一的視覺效果，也展現了工匠製包的高超功力。鑽石琢面鍊帶演繹巴黎凱旋門鎖鍊的復古精神，可滑動調整長度，可肩揹亦可斜揹，搭配圓拱型皮革肩墊，揹起來更舒適。以下壓包釦下方橫桿方式開啟，內分為3個夾層，方便收納物品。

Celine C bag是Hedi上任後設計的第一批全新包款之一，一推出就有眾多名人如Lily Collins、Amber Heard、Emma Roberts等明星喜愛，陸續推出光面小牛皮與新配色，以及新的小型尺寸、珍稀皮革與流蘇造型鎖釦等新款，選擇多元。

Chloe C系列包款以鑲嵌於外部雙層翻蓋正中央的C字金屬配件為特色，C字精準復刻出品牌標準字的C字，琢磨光滑如珠寶般晶亮。雙層翻蓋以牛皮搭配麂皮，下層麂皮的圓弧線條柔和了結構鮮明的包身，在陽剛與柔美間取得平衡，是新一代Chloe Girl的精神。系列包括手提肩揹包、鍊帶手拿包與迷你手提肩揹包等款式，手提肩揹包附有一長一短2款皮革揹帶，長肩揹帶可調整長度或移除，可肩揹、斜揹或手拿，方便搭配各種場合服裝。

Roberto Cavalli Bold C系列包款同以C字為包釦造型，「Bold」除了是粗體的C字的形容詞，亦代表大膽的精神，C字包釦上用以開啟包款的壓鈕形如鉚釘，更增添了強悍的性格。系列包括鍊帶包與腰包，鍊帶包內部以一個拉鍊內袋分出三個收納空間，可以有效率的收納日常用品與秘密；腰包以細緻的鉚釘排列出兩兩相扣的C字，與Bold C包釦相映成趣。

圖片提供／Celine、Chloe、Roberto Cavalli

英國超模Sam Rollinson攜Celine C Bag出席慈善派對。

美國超模Grace Hartzel將Celine C Bag轉換成手拿包使用。

Celine 駝黑拼色格紋襯芯小牛皮中型C Bag，99,000元。

Celine深灰色光滑小牛皮中型C Bag，99,000元。

Celine亮金色蟒蛇皮小型C Bag，120,000元。

Chloe C手提肩揹包於春夏秀上發表後隨即獲得矚目。

Chloe C 手提肩揹包是時尚週街拍熱門包款。

名媛孫芸芸單穿Oversized西裝外套搭配Chloe經典黑Mini C手提肩揹包，露出纖細長腿，洋溢時髦感。

Chloe漸層螢光色Mini C手提肩揹包，52,500元。

Chloe裸膚色C手提肩揹包，56,500元。

Chloe紅色C鍊帶手拿包，36,200元。

Roberto Cavalli Bold C腰包，鉚釘排成的C字與C字包釦相映成趣。

Roberto Cavalli Bold C格紋絎縫鍊帶包，價格店洽。（翻攝自官網）

Roberto Cavalli Bold C格紋絎縫鍊帶包的隔層相當實用。（翻攝自官網）

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