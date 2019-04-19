【瘋玩LOGO】CKV你要哪一包？ 「V」字包

2019-04-19

記者王瀅娟／台北報導

今年春夏，品牌們不約而同將品牌首字設計成包釦，「字母包」大風行！

「V」字包

英文字母V置於橢圓形中央的標誌，自70年代起就是Valentino的代表符號，今年春夏創意總監Pierpaolo Piccioli將其重新打造，令V字置於略有稜角的橢圓形中央，再別出心裁地於V字底端加上圓形圈環與紅色皮革流蘇裝飾，做為全新VRing系列包款的正字標記。全系列包括托特包、肩揹包、斜肩揹包與馬鞍包，古董黃銅VRing裝飾於素面簡約的包身上顯得更為搶眼。肩揹包的雙層翻蓋設計除了增加包款的層次，也有其實際功能，翻開外層上蓋，只會顯露其中一個收納空間，還有一內層上蓋；掀開內層上蓋後才會顯露另三層收納空間，以及一個拉鍊內袋，女人包內的祕密可以被層層保護，不會一掀蓋就讓人看盡，收納功能更顯強大。

圖片提供／Valentino

朴信惠攜Valentino Garavani VRing肉桂色與象牙白雙色小型肩揹包出席秋冬秀，88,000元。

Valentino Garavani VRing紅黑雙色中型肩揹包，102,000元。

Valentino Garavani VRing肩揹包收納功能非常強大，雙層上蓋設計隱密性佳。（翻攝自官網）

Valentino Garavani VRing棕褐色中型肩揹包，88,000。

Valentino Garavani VRing紅色馬鞍包是春夏秀上主打包款之一。

Valentino Garavani VRing黑色馬鞍包，48,800元。

Valentino Garavani VRing裸膚色托特包，86,500元。

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