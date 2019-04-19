【瘋玩LOGO】CKV你要哪一包？ 「K」字包

2019-04-19

記者王瀅娟／台北報導

今年春夏，品牌們不約而同將品牌首字設計成包釦，「字母包」大風行！

「K」字包

Kenzo K-bag的K字包釦在條狀金屬上雕刻2條直線凹槽，神還原品牌標準字設計，因此包身雖然簡潔，品牌風格依然鮮明。而開啟包包的方式也相當隱密，是將K字的直線部份向下滑動，即可解鎖翻開上蓋，別有趣味。手提肩揹包附有可拆卸的皮革長肩揹帶，亦可換成其他造型肩揹帶使用。迷你鍊帶包雖然尺寸迷你，但主要收納空間兩側設計了可放6張卡片的貼袋與一個大貼袋，前後也各有一開口口袋，包包背面還有一開口口袋，收納功能強大；鍊帶也可拆下，轉換為手拿包，多方面兼顧流行與實用。

圖片提供／Kenzo

Kenzo K Bag春夏迷你鍊帶包採用對比色設計。（翻攝自官網）

Kenzo K Bag個性十足，風格強烈。（翻攝自官網）

Kenzo K Bag迷你鍊帶包可拆下鍊帶轉換為手拿包使用。（翻攝自官網）

Kenzo K Bag的肩揹帶可拆下換成別款肩揹帶。熱帶花卉肩揹帶8,800元。

Kenzo K Bag迷你鍊帶包尺寸雖不大，但設計有許多口袋，是非常實用的隨身小包。

Kenzo春夏紅藍撞色K Bag，25,800元。

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