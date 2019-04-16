全家推氣泡水 搶10億商機

2019-04-16

〔記者林欣若／台北報導〕口味多元、口感暢快的氣泡水，是夏日消暑聖品，瞄準台灣氣泡水市場規模約10億商機，全家便利商店的自有品牌FamilyMart collection也推出「小分子氣泡水」，主打水分子團小，喝起來更順口、綿密，夏日飲料大戰提前開打。

全家在2017年引進平價國產氣泡水，開賣後就曾創下單月賣出超過70萬瓶的紀錄，在三年內氣泡水已躍升為全家瓶裝水中成長最快的類別，另外，全家也觀察到，氣泡水的口味也越來越多元，從一開始無色無味的一般氣泡水，發展出添加蜂蜜、水果味等的加味氣泡水，以及添加膳食纖維的機能型氣泡水，顯現氣泡水的市場空間仍在成長中。

除了自有品牌推出氣泡水，因應消費者的多元口味，全家也全新引進多款氣泡水，「ASAHI威金森檸檬風味碳酸水」帶有檸檬香氣，是日本銷售第一的氣泡水品牌，檸檬風味也適合調酒及餐飲使用；「多喝水MORE Fiber氣泡水」主打添加膳食纖維，受到女性消費者喜愛。

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