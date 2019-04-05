【小升級‧新錶現】MIDO、RADO，矽游絲機芯、精準升級。

2019-04-05

記者林欣若／台北報導

機芯升級、材質創新，打造更精準、耐用的錶款，讓消費者有物超所值之感，是中價位錶款的生存之道。

MIDO Multifort Chronometer¹系列

美度（MIDO）2016年首度在Commander香榭系列搭載矽游絲機芯，相較於標準擺輪游絲，矽游絲不受生活磁性影響，能保持更高的準確性，精準度以及抗磁、抗衝擊性能更佳，在此之前矽游絲多用於高價位錶款，中價位的美度可說是開先鋒。今年，另一款Multifort先鋒系列也全面升級，新款Multifort Chronometer¹具備天文台認證、矽游絲、80小時動力儲存旗艦機芯規格，成為先鋒系列中，第一代導入80小時矽游絲天文台認證機芯的錶款。

錶款的外觀設計在運動風之餘加入更多都會感，以澳洲雪梨港灣大橋為靈感的錶盤，利用直條紋路呼應雪梨港灣大橋垂直的金屬結構之美，碳黑色錶盤與米色夜光塗層處理的指針形成巧妙的顏色對比，產生視覺衝擊。日期星期窗位於3點鐘位置，時針和分針均採用鑽石切割工藝並經過三面拋光處理，秒針則經過鑽石切割，時針、分針以Super-LumiNova米色夜光塗層處理，確保夜間清晰讀時。

RADO Diamaster系列

與美度同屬Swatch集團的雷達（RADO），挾著集團資源也開始搭載矽游絲機芯，Diamaster鑽霸系列矽游絲小秒針天文台認證系列腕錶的機芯使用防磁抗震的矽游絲，不僅全面提升腕錶的精準度，也獲得瑞士官方天文台（COSC）認證，一天僅有-4/+6秒誤差。

錶款以時下流行的湛藍色、經典黑、白色面盤搭配電漿色高科技陶瓷錶殼，立體時標、柳葉型指針，極簡大方的錶盤佈局，讓讀時更方便，同時凸顯RODO一貫的優雅風格，6點鐘凹陷式的小秒針盤完美結合實用性及裝飾性，成為視覺焦點 。

圖片提供／MIDO、RADO

MIDO Multifort Chronometer¹天文台認證矽游絲腕錶（碳黑錶盤、黑色織物材質裝飾橡膠錶帶），42,500元。

MIDO Multifort Chronometer¹天文台認證矽游絲腕錶（碳黑錶盤、米色織物材質裝飾橡膠錶帶），42,500元。

MIDO Multifort Chronometer¹天文台認證矽游絲腕錶（玫瑰金款），41,800元。

RADO DiaMaster鑽霸系列自動小秒針天文台腕錶（白色面盤），84,500元。

RADO DiaMaster鑽霸系列自動小秒針天文台腕錶（藍色面盤），84,500元。

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