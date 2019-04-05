【小升級‧新錶現】Longines，陶瓷錶圈、耐磨升級。

2019-04-05

記者林欣若／台北報導

機芯升級、材質創新，打造更精準、耐用的錶款，讓消費者有物超所值之感，是中價位錶款的生存之道。

陶瓷錶圈 耐磨升級

浪琴（Longines）最受歡迎的潛水錶、被暱稱為「浪鬼」的HydroConquest深海征服者系列全新升級陶瓷錶圈，主打優雅的運動風格、實在的功能設計、親民的售價，在入門錶款中極具競爭力。

外觀上除了傳統潛水錶的特色，浪琴也利用活潑的色彩如帥氣黑色、優雅灰色以及跳躍藍色，賦予這系列當代摩登魅力。錶款以嵌入式的陶瓷錶圈提供絕佳防刮特性，也更抗海水侵蝕，錶圈的顏色與面盤顏色一致，同步推出41毫米與43毫米兩種錶徑尺寸，無論男女，都可佩帶出運動優雅風格。其他包括防水深度300米、單向式旋轉錶圈、旋入式錶冠與底蓋、錶冠特殊的保護裝置，以及具備整合式潛水專用延長錶帶的雙重安全摺疊錶扣，都是適合水上運動的細節設計。

圖片提供／Longines

Longines HydroConquest深海征服者系列腕錶（陶瓷圈黑色面盤橡膠錶帶款），51,900元。

Longines HydroConquest深海征服者系列腕錶（陶瓷圈藍色面盤橡膠錶帶款），51,900元。

Longines HydroConquest深海征服者系列腕錶（陶瓷圈黑色面盤款），51,900元。

Longines HydroConquest深海征服者系列腕錶（陶瓷圈灰色面盤款），51,900元。

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