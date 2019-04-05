【小升級‧新錶現】G-SHOCK，碳纖維＋鈦金屬、輕巧升級。

2019-04-05

記者林欣若／台北報導

機芯升級、材質創新，打造更精準、耐用的錶款，讓消費者有物超所值之感，是中價位錶款的生存之道。

碳纖維＋鈦金屬 輕巧升級

G-SHOCK旗下GRAVITYMASTER飛行錶系列今年加入新成員GWR-B1000，專為嚴苛環境下的飛行員所打造的錶款，材質全面升級，航空級的碳纖維與鈦金屬，打造出具有高度抗衝擊、同時極度輕巧的錶款。

G-SHOCK全新開發的碳纖維核心防護構造，利用碳纖維獨有的抗衝擊性、輕量與防腐蝕性等特質，賦予腕錶絕佳防護力；另外搭配由碳纖維強化樹脂所製成的一體成形錶殼，使錶殼和錶背無縫接合，錶圈由碳纖維以垂直、水平的方向交織單層後，再層層堆疊52層，除了耐用，同時展現美感。

碳纖維錶殼搭配碳纖維樹脂錶帶與防鏽的鈦金屬按鈕，全錶重量僅72克，相對以往約120公克的GRAVITYMASTER系列，全新的GWR-B1000除了輕量化外，卻依舊保有高強度的抗衝擊性。

圖片提供／G-SHOCK

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