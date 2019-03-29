2019秋冬紐約時裝週：Tory Burch，精緻名媛印花

2019-03-29

記者林欣若／台北報導

秋冬印花以濃郁豐富的色彩和精緻的工藝，綻放出華麗姿態。

精緻名媛印花

受到名媛追捧的Tory Burch，2019秋冬仍是精緻優雅的紐約上城女孩look，相較前幾季濃濃的波希米亞渡假風格，這一季Tory Burch以簡潔休閒的輪廓凸顯現代氣息，運用混搭造型如運動翻領登山外套披在晚裝上、透膚薄紗洋裝內搭條紋襯裙，營造出豐富的視覺層次感。

百褶印花

印花一向是Tory Burch最擅長的元素，這一季設計師將她最喜愛的幾款花卉，以活潑的佩斯利印花（Paisley）和優雅的花卉印花相互映襯，Tory Burch以數位印刷在百褶裙上展現花朵的各種姿態，特別的是，印花僅出現在褶痕外，褶痕內則刻意留白，當裙襬飄動時，就能營造出若隱若現的印花效果，或是將印花布料裁成條狀後錯亂拼貼，形成另一種獨特設計的印花圖紋。

學院風領口

以藝術教育聞名的黑山學院（Black Mountain College）是Tory Burch這一季的靈感來源，Tory Burch以學生制服的輪廓為基礎，在襯衫和雪紡上衣的領口以波浪花邊點綴，洋溢復古的學生氣息，也有著Tory Burch一貫的浪漫優雅。

圖片提供／Tory Burch

Tory Burch 百褶印花

Tory Burch 百褶印花

Tory Burch 百褶印花

Tory Burch 學院風領口

Tory Burch 學院風領口

Tory Burch 學院風領口

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