2019秋冬紐約時裝週：alice + olivia，印花幻想曲

2019-03-29

記者林欣若／台北報導

秋冬印花以濃郁豐富的色彩和精緻的工藝，綻放出華麗姿態。

印花幻想曲

alice + olivia以「幻想曲」為2019秋冬系列靈感，設計師Stacey Bendet將展示會場打造成一個充滿奇幻異想的彩色世界，將藝術、時尚和夢想融和在一起，她腦海中的幻想曲，是一個現代童話、一個浪漫故事，一個魔幻結合現實、充滿美麗力量和夢想成真的地方。

多層次印花

印花圖騰仍然是這一季的主角，但Stacey Bendet利用各種工藝展現印花的層次感，優雅的工藝燒花、栩栩如生的彩色蝴蝶燒花飛舞在長洋裝、和服式上衣、透紗斗篷或是長寬褲上，雙面鋪棉外套、華麗的晚裝和亮片裙上，則以刺繡讓花朵紋理更為精緻，這些色彩豐富的印花，搭配呼應秋冬季節的波爾多紅、梅洛（Merlot）酒紅、寶石紅、玫瑰粉以及黑色，讓整體視覺華麗中帶點頹廢。

華麗頭飾

這是alice + olivia頭飾最有看頭的一季，立體而色彩斑斕的蝴蝶、盛放的花朵堆疊出帽形頭飾，搭配印花圖騰服裝，模特兒是氣勢十足的花之女王。

圖片提供／alice + olivia

alice + olivia 多層次印花

alice + olivia 多層次印花

alice + olivia 多層次印花

alice + olivia 華麗頭飾

alice + olivia 華麗頭飾

alice + olivia 華麗頭飾

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