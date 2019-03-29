2019秋冬紐約時裝週：Coach，印花萬花筒

2019-03-29

記者林欣若／台北報導

秋冬印花以濃郁豐富的色彩和精緻的工藝，綻放出華麗姿態。

印花萬花筒

Coach 2019秋冬秀場以大型的菱鏡為裝置主角，絢爛的燈光折射出如夢似幻、光影交錯的萬花筒圖案，執行創意總監Stuart Vevers以大膽醒目的印花加上層次堆疊，讓秀場瀰漫大膽生動、詭譎神秘氣息。

織品藝術家之花

織品藝術家Kaffe Fassett的家族經營Nepenthe餐廳，Stuart Vevers偶然造訪，被餐廳裡各種花樣的紮染織品吸引，激發了他的印花設計靈感，於是他與Kaffe Fassett合作，將Kaffe Fassett 60年代創作的迷幻花卉轉化為Coach 2019 秋季系列的印花主題，大片的印花猶如萬花筒圖案，為飄逸層疊的洋裝增添浪漫柔美調性，呈現Coach最擅長的復古浪漫

。

洋裝×五分褲

從2018春夏開始，除了Shearling翻皮羊毛外套，Stuart Vevers也將洋裝列為Coach的經典單品，這一季的洋裝採前長後短的不規則剪裁，除了單穿展現甜美風格，Stuart Vevers大膽在洋裝之下搭配五分褲，剛柔對比、也更有層次感，正好符合Coach反骨卻不失浪漫情懷的品牌風格，衝撞出令人驚豔的時髦造型。

圖片提供／Coach

Coach 織品藝術家之花

Coach 織品藝術家之花

Coach 洋裝×五分褲

Coach 洋裝×五分褲

Coach 洋裝×五分褲

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