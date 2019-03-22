高訂的女神裝想像：Elie Saab、Zuhair Murad，海神

2019-03-22

記者王瀅娟／台北報導

每到高級訂製服週，就會出現這樣的討論：在服裝選擇這麼多的年代，現代還需要高級訂製服嗎？承認吧！晚禮服才是高級訂製服的要角，若不是為了參加正式晚宴，誰會需要高級訂製服？這樣的需求畢竟是少數中的少數。然而諷刺的是，高級訂製服似乎是現代精品產業中唯一可以讓設計師馳騁想像、實現幻想的園地，因而仍然是許多設計師的終極夢想。況且，少了這些女神裝，紅毯上的明星們要穿什麼呢？

Elie Saab

身為各大典禮紅毯常勝軍的Elie Saab，春夏高級訂製服以海洋為靈感，做了一系列招牌紅毯禮服，宛如海洋女神現身陸地。海洋主題亮片刺繡泳裝搭配海水藍亮片拖地外套是時髦的當代女神裝扮；以波浪起伏的層次代表海浪，如珊瑚枝的蕾絲或亮片裝飾點題，海洋藍亮片高衩不對稱領口長禮服帶來高度閃亮效果。除了藍色，滿版金色圖騰的薄紗洋裝代表陽光灑在海面上的點點金光，彩虹色調泡泡紗禮服洋溢海中世界的多采多姿。

Zuhair Murad

同樣深受女星喜愛的紅毯禮服品牌Zuhair Murad本季也以海洋為主題，然而線條更為俐落，筆直銳利的肩線就是最大的區別。設計師也更偏向運用多元的面料去呈現藍色海洋的多變，與海洋靜謐表面下的波濤洶湧。

Elie Saab春夏高級訂製服以海洋為主題，個個模特兒都像自海中現身的女神。（達志影像）

Elie Saab春夏高級訂製海洋藍亮片高衩不對稱領口長禮服，女神氣勢十足。（達志影像）

Elie Saab粉彩彩虹色泡泡紗禮服以波浪的層次表現海浪。（達志影像）

Zuhair Murad春夏高級訂製服的肩線筆直俐落。（達志影像）

Zuhair Murad春夏高級訂製服融入貝殼扇形輪廓，漸層的色調讓線條變化更加明顯。（達志影像）

Zuhair Murad春夏高級訂製服以褶襉展現海面波浪。（達志影像）

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