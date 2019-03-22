高訂的女神裝想像：Valentino，花神

2019-03-22

記者王瀅娟／台北報導

每到高級訂製服週，就會出現這樣的討論：在服裝選擇這麼多的年代，現代還需要高級訂製服嗎？承認吧！晚禮服才是高級訂製服的要角，若不是為了參加正式晚宴，誰會需要高級訂製服？這樣的需求畢竟是少數中的少數。然而諷刺的是，高級訂製服似乎是現代精品產業中唯一可以讓設計師馳騁想像、實現幻想的園地，因而仍然是許多設計師的終極夢想。況且，少了這些女神裝，紅毯上的明星們要穿什麼呢？

Valentino，花神

對於高級訂製服究竟現代不現代，Valentino設計師Pierpaolo Piccioli認為：「只要現代人穿，它就是現代的啊。」意思就是，高級訂製服師的工作，就是做出美到令人無法克制購物慾望的衣服，而不是去評斷這樣的設計「現代」或「不現代」。因此，Valentino春夏高級訂製服出現許多美到不現實的豔色鐘型禮服，靈感源自Cecil Beaton 1948年拍攝的經典照片：一群漂亮的女人穿著華美的Charles James高級訂製禮服，參加隆重的活動。只是Pierpaolo的版本多了許多黑人女模，她們的膚色與豔色禮服交織出更令人目不轉睛的嬌豔，他認為比起全部都是白人女性，這樣的組合更能代表現代女性的風貌。

雖說如此，但秀的開始還是有不少以剪裁為賣點的日裝，隆重的分量感與活力色彩主宰整個系列，粉彩與珠寶豔色交錯使用。用以比擬女人的花朵，以印花、緹花、刺繡、蕾絲、貼花繡、網狀花邊等高級訂製服工藝交錯應用，一層又一層堆疊，緹花、粉彩為底使得上層的豔色與亮片刺繡更加突出，令平面的禮服有了景深，就像身處在春天的花園，你以為看盡了，但每次都會有新的驚喜發現，而有些模特兒彷彿本身變成一朵花，頭與眼睛環繞著花瓣。

圖片提供／Valentino

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