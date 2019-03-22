高訂的女神裝想像：Armani Prive，褲神

2019-03-22

記者王瀅娟／台北報導

每到高級訂製服週，就會出現這樣的討論：在服裝選擇這麼多的年代，現代還需要高級訂製服嗎？承認吧！晚禮服才是高級訂製服的要角，若不是為了參加正式晚宴，誰會需要高級訂製服？這樣的需求畢竟是少數中的少數。然而諷刺的是，高級訂製服似乎是現代精品產業中唯一可以讓設計師馳騁想像、實現幻想的園地，因而仍然是許多設計師的終極夢想。況且，少了這些女神裝，紅毯上的明星們要穿什麼呢？

Armani Prive，褲神

Armani Prive的邀請函是一個綢緞小包，裡面裝了3管最新發表的Laque香水。可以想像的是，非常東方的漆紅色將會是這季的主要色調，也反映出Giorgio Armani先生對於東方文化的喜愛。不過，他別出心裁地將東方漆紅搭上電藍色，鮮豔的對比是以往未見於系列中的突破。

本季靈感源自Bernardo Bertolucci執導的電影「The Conformist」，爵士年代的調調，筆直的線條輪廓，模特兒戴著水晶流蘇搖曳的鐘形帽，或是搭配堅硬面紗的圓錐小帽，讓人回憶起曾出現他秀上的斗笠。開場的裝飾藝術主題閃亮金屬灰褲裝，樹立本季如尺般筆直的肩線，漆紅與電藍配色的套裝與洋裝接續現身，Armani善用各式各樣面料本身的光澤，或外加漆面處理，或加上亮片、珠繡，去呈現漆器的光澤感。最後，以一系列綴滿黑色亮片的晚裝收尾，白色褲裝婚紗壓軸現身，依然是非常Armani式的優雅。

漆紅與電藍色的搭配是Armani Prive春夏高級訂製服的最大亮點。

Armani Prive春夏高級訂製服以裝飾藝術主題閃亮金屬灰褲裝開場，展演本季筆直的肩線。（達志影像）

Armani Prive春夏高級訂製服巧妙地搭配漆紅與電藍，如黑色網紗上的漆紅波卡圓點，內搭電藍色褲裝。（達志影像）

Armani Prive春夏高級訂製服以一系列黑色亮片晚裝收尾，簡約優雅中展現奢華。（達志影像）

Armani Prive春夏高級訂製服以經典婚紗褲裝壓軸。（達志影像）

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