《春日護白 首波登場》發光安瓶

2019-03-22

記者邱巧貞／台北報導

VICHY薇姿的「發光安瓶」，標榜不添加香精、矽靈、Paraben類防腐劑、乙醇，僅含11種精純成分，並獨家採用史上最高濃度15%左型維他命C、長效保濕玻尿酸5%，維他命E＋橙皮素、火山礦物溫泉水等，精準呵護肌膚。

圖片提供／薇姿

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/