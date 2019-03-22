《春日護白 首波登場》C+極透光

2019-03-22

記者邱巧貞／台北報導

霓淨思推出「極透光亮白淡斑精華」針對黑斑、蠟黃、暗沉三大肌膚問題，採用獨家成分「C+極透光亮白淡斑因子」，標榜溫和低敏不刺激，不添加酒精、色素、香料，全膚質皆適用。

圖片提供／霓淨思

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