早春淨透亮白，專家這麼說

2019-03-22

記者邱巧貞／台北報導

台灣女性追求膚白的觀念根深蒂固，隨著大環境改變，不只有年齡增長、紫外線刺激是導致肌膚斑點、蠟黃、膚色不均的肇因，空氣髒汙、壓力、藍光等過去讓人意想不到的因素全面來襲，面對市面上百百種的美白保養品，到底該把握那些基本原則方能達到有效亮白？

至少須含一種法規美白成分

靜宜大學化妝品科學系副教授吳姵萱表示，衛生福利部目前核准使用之13種美白成分，每項成分都有不同的機制作用，她認為，至少要含衛福部核准使用的13種美白成分其中一項，才能宣稱美白產品。

吳姵萱發現，台灣女性多半都是希望美白效果要能快點看到，因為每個女性臉上多多少少都有可見或隱形斑點，若問何謂最快見效的方式？就是就是把黑色素「還原」回來，「因為現在臉上已經出現黑色的斑點，透過還原會變成比較淡的顏色，就能快速看到亮白效果。」

維生素C醣苷 美白成分主流

吳姵萱表示，而在法規13種美白成分中，只有5種是用「還原黑色素」的方式，包含維生素C醣苷、維生素C磷酸鎂鹽、維生素C磷酸鈉鹽、3-o-乙基抗壞血酸、脂溶性維生素C都是維他命C的衍生物，因為它能把已經氧化的過程還原回去，抑制黑色素的氧化反應，是最快看見肌膚透白的方式，其它成分多半都是預防途徑；而5種維他命C衍生物中，又首推維生素C醣苷是市場產品的主流。

為什麼品牌愛用維生素C醣苷？吳姵萱表示，因為它是持久型，成分作用穩定較不容易氧化變色，加上是以天然來源成分合成出來的維他命C衍生物，相較溫和安全。

其它像是麴酸、鞣花酸的作用機轉是螯合銅離子，都是抑制酪氨酸酶的活性、阻斷黑色素的形成；傳明酸、洋甘菊萃取物主要是抗發炎作用、抑制酪氨酸酵素的活性，預防黑色素的形成；常見的熊果素、二丙基聯苯二醇功效是抑制酪胺酸酶活性、4MSK是加速代謝、維他命B3抑制黑色素小體轉移至角質細胞。

淨白全方位 注重抗氧化

因每個成分都有不同的機制，美白產品想要全方位達陣，吳姵萱認為可以從幾個面向來看：首先，想要全方位，當然是「不同機制的美白成分」放愈多愈好，因為斑點的形成，來自很多意想不到的因素，像是PM2.5、紫外線、藍光、紅外線等，此外，最好含有抗氧化劑，一方面讓美白成分不易變質；其次，自由基是變黑變老的源頭，自由基一多，酪胺酸酶就被活化啟動，一串反應都是氧化反應，常見成分如維他命E、各類多酚、Q10、艾地苯，或美白針中所使用的穀胱甘肽等；再者像是抗發炎、去除老廢角質、加速代謝等成分。

許多消費者好奇「完整的美白療程」到底要全系列產品使用，還是可以聯合國混搭？吳姵萱建議，聯合國用法的優點，其前提是消費者必須清楚各家保養品的美白成分差異，不會重複用到相同的成分；但若品牌的美白系列成分配套機制完整，也不妨全系列使用。

消費者必須清楚了解，就算美白產品成分機制再完備，有些日積月累的斑點，再怎麼搽，效果也是有限，例如老人斑、肝斑、曬班、甚至是恢復得很慢的痘疤。此外，除了直接選擇醫美雷射外，不少人也會嘗試使用酸類代謝美白，像果酸、水楊酸、杏仁酸等，讓肌膚角質層剝落，讓肌膚新生，吳姵萱也提醒，要注意這種方式並不是每個人的肌膚都適合。

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